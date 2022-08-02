自由廣場》裴洛西揭穿了中國「國王的新衣」

◎ 林逸民

美國眾議院議長，也是資深反共鬥士裴洛西，提出可能於亞洲之行訪台，在美國政壇引起一陣旋風，而中國則崩潰叫囂，使台灣民心大為振奮，雖然裴洛西最終是否訪台仍諱莫如深，台灣人民也既期待又怕受傷害。不過，光是裴洛西提出訪台主張，其實已將台灣主權彰顯於全世界。

此次裴洛西提出訪台，不僅美國政界風起雲湧，全球媒體也全面關注，包括平常較少參與印太戰略的歐陸國家，均全面重視。

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在美國，同為民主黨，裴洛西的道德勇氣，與拜登扭扭捏捏，形成了巨大的反差和對比。拜登以怕事為由發言反對裴洛西訪台，卻又不敢直接向裴洛西提出不要訪台，表示必須尊重國會、尊重民主。兩人的表現，很明顯的對照出：力挺台灣才是符合美國價值的正義，「戰略模糊」已經過時，只會讓主張者進退兩難，陷入尷尬。

裴洛西推動訪問台灣之行更獲得共和黨的普遍反響，前眾議院議長金瑞契舉出本身曾於一九九七年眾議院議長任內訪問台灣、會見李登輝總統；而參議院共和黨領袖麥康奈此次更是義正詞嚴地強調：若裴洛西因為中國恐嚇拜登就取消訪台，等於讓中共獲勝。

歐巴馬曾經鬧出把口誤將台灣與泰國搞混的事件，這雖然是偶發意外，但在過去，許多一般美國人或許真的知道泰國多於台灣。隨著川普政府以來的力挺台灣，以及近來的半導體供應問題，如今台灣已經常常見於美國媒體報導。此次裴洛西提出訪台，更是把台灣置於美國媒體焦點的中心，讓美國人對台灣問題的瞭解大幅提升。

另一方面，裴洛西讓中國瘋狂跳腳，中國的反應本身，就已經揭穿了中國長久以來「國王的新衣」自欺欺人的對台主張。中國總是向國際宣稱台灣是中國的一部分，若真是如此，中國不想讓裴洛西來台，只要拒絕入境即可，事實上卻只能大呼小叫，就向國際社會明白證明：台灣是主權獨立的國家。

裴洛西能不能訪台，真正決定入境與否，主動權在裴洛西，而出入境管理主權是在於台灣，中國無力阻止，只能不斷威脅、不斷崩潰，自我揭穿國王的新衣。事實上，中國的威脅也是自曝其短，美國應對裴洛西可能訪台，做軍事調查與兵棋推演，認為中國當前並沒有進犯台灣的準備。

裴洛西若訪台，台灣人民竭誠歡迎，但若此次未能訪台，也無需喪氣，不論裴洛西此次來台與否，她拋出訪台的議題，就已經讓台灣在國際上邁出一大步。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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