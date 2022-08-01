自由廣場》看過林、余兩篇論文後...

◎ 黃榮文

桃園市長擬參選人林智堅的論文抄襲案發展至今，已經成為藍綠大亂鬥，嚴重斲傷國內高等教育威信，令人喟嘆，忍不住再度發文探討。

筆者為工程背景，研究工作通常是：對擬研究的系統加以建模（如推導數學模式），再以電腦進行數值分析或模擬，得出結果後加以討論（是否與預期的相符），最後佐以實驗驗證並得出結論，不足之處則寫成未來研究方向與建議。碩論內容通常第一章為緒論，說明研究動機與目的、方法、流程、論文架構等，必須是自己的原創；第二章通常是文獻探討或理論基礎，顧名思義，絕大多數不是自己的東西，重要性相對較低；其餘為研究的過程（如數學模式的推導或實驗建構與實施）、研究結果與討論，最後為結論，這些也都必須是自己的原創，若有抄襲則不可原諒。

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為一窺究竟，筆者抽空檢視林君在台大國發所的碩士論文：「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響-以2014新竹市長選舉為例」，以及林君被指控抄襲的對象余正煌的論文：「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」。平心而論，兩者均屬佳作，其研究題目、研究的結果與討論及結論均大相逕庭，難怪林、余雙方皆堅持自稱原創。有相似度的部份，出現在第二章的相關理論回顧與文獻探討，以及後面附錄中將近二十頁的數份新竹市長選情民調問卷資料。以此究責兩人論文相似度偏高者，不是故意栽贓誤導，就是未深入審視論文內容，只憑比對軟體得出的相似度數值即恣意論斷。

碩士在職專班的學生皆為職場中人，工作之餘為進一步進修，取得較高學歷，抽空就學精神已十分可嘉，修畢規定學分即可畢業亦屬恰當（如政務委員張景森所建議），但系所若有須撰寫碩士論文的規定，自當依照規定，只是要求可以相對較低。是否允其畢業，指導教授是最終決定者，系所亦有把關機制，除非出現像李眉蓁「全文照抄」的特殊事件，其實無須藉事藉端，擴大渲染成「醜聞」，讓國內高等教育蒙羞。否則冤冤相報，大家相互潑糞挖瘡疤，恐進一步釀成高教危機，相信無人樂見。

（作者為作者為彰化師大兼任教授，彰化師大附工前校長）

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