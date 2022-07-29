自由廣場》趙立堅，照例殲？

◎ 胡文琦

媒體報導，針對美國眾議院議長裴洛西此番究竟是否會在中國大陸的威嚇下訪問台灣而受到各界輿論矚目。對此，日昨中共外交部發言人趙立堅不願表明中共會不會採取「軍事回應」，唯表示「正嚴陣以待」云云。英國金融時報二十三日報導，消息人士稱中共指出，若裴洛西真的出訪台灣，中共將不排除採取軍事回應的任何可能性。

趙立堅強調，「我們正嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責」。坦白說，若以國際政治爾虞我詐檢視，趙立堅的說法就捍衛「國家利益」的角度而言，就如同他的姓名必定是要「照例殲」的，換言之，趙的表現對從事政治分析研究的人而言，就只是「做什麼像什麼」，不足為奇，我們當然不用也不必「長他人志氣滅自己威風」的像個苦命悲情的小媳婦，只能任令中、美兩國自顧自地在那在唱大戲，反應更積極地扮演好雙方的溝通橋樑角色。

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但話又說回來，真的要提醒一下中共，「中華民國交朋友」是一個再自然正常不過的基本「國權」，照例殲的正常發揮我們固然可以理解，但若太過當真、天真，真將自己當成「台灣的監護人」，那不僅將有違習主席「說好中國故事」的要求，更會對心靈契合造成心口不一的傷害啊！

（作者為前中國國民黨發言人）

這種海基會董事？

◎ 郭翰林

海基會董事彭蔭剛刊登全版廣告，意圖阻止美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，說怕會讓兩岸局勢「擦槍走火」，怕台灣捲入俄烏戰爭的陷阱等等，貶抑台灣主權及主流民意，向中共表功。

彭蔭剛曾登報歌頌他的父親「高雄屠夫」彭孟緝，還把二二八事件的受難者稱為「暴徒」！此後不管是為了挺連戰赴中國，或嚴厲警告美國在台協會處長酈英傑，認為美國販售高階武器給台灣是「蓄意挑起台灣與大陸間的戰爭」等等來看，他可說是打壓台灣的慣犯，中共的鷹犬，這樣的人還可以擔任海基會董事？海基會都看不到？陸委會不知情？相關單位都無法處置？還是蔡政府姑息？執政黨要趕快拿出魄力來好好處理才是！

（作者為加拿大台僑）

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