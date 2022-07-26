自由廣場》面對無人機干擾 應優先保護有人機安全

◎ 方志文

貴報昨日讀者投書「機場何時搞定無人機？」提及無人機干擾航機起降，對政府防制無人機作為有諸多建議，在此提供交通部民用航空局作法，供國人瞭解。

無人機干擾機場運作，是各國面臨的共同課題，台灣很早即投入無人機防制。自二○一三年起，即開始取締於機場附近禁、限航區內操作無人機案件。至今已取締九十七件，累計裁罰金額近三千萬元。台灣也是最早立法規範無人機活動的國家，民航法遙控無人機專章於二○一八年四月經立法院三讀通過，並於二○二○年三月底正式施行。台灣經驗也引起國際重視，二○一九年國際飛安年會首度來台召開時，台灣管理無人機的經驗即是與會國家討論與諮詢重點。

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除了法制面與管理面逐漸完備，全台各處機場近年也積極投入無人機防制，民航局於二○一九年起先於各處機場配置干擾槍，搭配與航警局、地方警力「區域聯防」，防止無人機干擾，同時也擇定松山機場試辦無人機防制計畫。

松機的防制系統於二○二○年下半年開始執行任務，除了偵測功能，對於進入機場附近的無人機，系統亦可透過電波干擾，讓無人機原地降落或返回操作者身邊，一年多來，已成功偵測廿五件違規操作案。因成效明顯，桃園國際機場與高雄機場參考松機經驗，已著手規劃建置作業。

對於此類案件，各國採取的手段，主要是偵測與干擾，亦有少數國家訓練飛禽「捕捉」無人機，但效果有待觀察。至於由航警開槍擊落，則因無人機活動常發生在視距外，即便目視可及，貿然擊落亦可能傷及地面人員，並非可採取之手段。

此外，基於飛安考量，面對相關事件，台灣與各國一致，最高原則就是「優先保護民航機安全」，在確保干擾排除前，暫停航班起降，這個作法雖會造成旅客不便，但卻是確保安全、最負責任的作法。

（作者是交通部民航局發言人）

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