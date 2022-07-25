自由廣場》「黨國教授」出手？ 評台大蘇宏達的「誠實」

◎ 秦靖

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「論文門」事件，遭藍營民代指控中華大學、台大國發所碩論有抄襲之虞。林智堅提出事證反駁，並於二十四日召開記者會，列出時序表，強調「我是原創，絕無抄襲」。其台大國發所論文指導教授陳明通，則於二十三日發出四千多字聲明，重申此份論文沒有抄襲問題，並願意向社科院學倫審定委員會提出說明。學倫審定委員會召集人兼會議主席的社科院院長蘇宏達，卻在會議召開前、尚未聽取當事人說明之際，發出一封內部信給學生，直指這起「醜聞」嚴重傷及學校聲譽，提醒同學謹記誠實、紀律和榮譽的重要。

蘇宏達教授談「誠實」？二○一八年九月日本關西機場假新聞事件，造成台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，蘇教授以匿名發表了「誰殺了我們的外交官？ 一個台灣外交官的痛心告白」的文章，批評民進黨政府、意圖分化外交團隊。文章發表後，遭踢爆作者根本就不是現任外交官，蘇宏達才出面表示自己是該文作者，並重新發文，但刪除原文中「我們這群職業外交官」的字句。這就是蘇宏達教授口中的「誠實」？

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另外，他在二○一八年十一月中旬於臉書上傳指控《誰在消滅我們的故宮？你所不知道的民進黨文化大革命！》、《民進黨要消滅的不是只有故宮！》的影片，挨告後卻以自己遭到「查水表」，塑造其遭到政府打壓言論自由的形象。但故宮早在影片上傳後沒幾天就發出聲明稿嚴正駁斥「二○二五年消滅故宮」言論，更在二○一九年七月中旬因為影片謠言不勝困擾，再度發出聲明反駁蘇宏達教授的影片內容，重申北部院區整修期間，照常對外開放，絕無外界謠傳全面閉館三年，更無文物大量遷移規畫！

蘇宏達教授政治立場明顯，被封為「黨國教授」、「飯糰教授」。他愛用內部信的方式洗腦學生，呼籲大家出來挺管爺捍衛台大，出席該場講座寫心得可以抵一篇作業，還免費請所有參加者吃飯糰挺管爺。

戴著固著政治顏色的眼鏡，未審先判，直指論文門事件是「醜聞」，大談誠實、紀律與榮譽，與藍營唱雙簧，這樣的「黨國教授」、「飯糰教授」，有公信力嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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