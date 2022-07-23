自由廣場》苗栗坤輿·彰化惠來

規避環評的開發案 一丘之貉

◎ 楊子賢

看到苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場，竟有廠內流氓毆打抗議鄉親，不禁感慨地方政府的法治程度已淪喪至此！但也慶幸該開發案因為規避環評的面積限制，已遭高等行政法院宣判敗訴，將會終止試運轉許可，正義總算遲來的不算太晚。

坤輿掩埋場籌建過程中，原本開發面積二公頃就必須在地方環評的限制，硬是被破碎切割，讓業者控制在「不用環評」的程度，而苗栗縣府一直護航放水，才讓坤輿拿到試運轉計畫。事實上地方政府的積習陋病，何止苗栗？彰化也是！早年觀光勝地台灣民俗村，現在即將開發為惠來產業園區，細看兩案，根本是一丘之貉。

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惠來產業園區開發業者買下整片三十九公頃的山坡地，卻為了閃躲掉三十公頃以上，就要送中央環保署環評的標準，刻意精準切割面積為二十九‧三八公頃申請開發，讓環評留在彰化環保局，這麼湊巧的數字，幾乎與坤輿案如出一轍的手段，非常明目張膽的血淋淋翻版。

緊鄰惠來產業園區的，是全國知名的西施柚、茉莉花產地，目前週遭還有十一個乾淨的農業灌溉取水口，更何況近年旱災頻傳，本就水資源缺乏的花壇，還在山坡上游就先抽取地下水源，居民的農安、食安、用水權益誰來把關？甚至彰化縣自行車觀光的命脈一三九縣道，可能將充斥貨、卡車，影響騎士道路安全。捨原先的遊樂園觀光產業不顧，又破壞自行車觀光景點，這樣的開發必要性何在？如此爭議的案件，卻不見彰化縣府積極面對。

交叉比對監察院資料，開發業者是對國民黨籍彰化縣長王惠美十年來捐款超過一千萬的大金主，地方盛傳，難道業者是知道環評一但升級，要送去中央審查就會增加難度，所以才會精準切割開發面積，讓審查單位留在王惠美主政的彰化縣府嗎？王縣長卻始終不願正面回應，豈能平息民眾質疑？

台灣的地方政府心照不宣、藏污納垢的不合理開發案，仍持續的鯨吞蠶食環境正義，坤輿敗訴是少數小蝦米對抗大鯨魚的成功案例，官商錯綜複雜的關係，類似彰化、苗栗的案件，恐怕只會一再上演。

（作者為彰化縣磺溪文化永續協會創會理事長）

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