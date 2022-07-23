自由廣場》別低估「小綠」

◎ 李昭賢

七月廿二日聯合報社論〈小綠悲歌：不能批評，只能鞠躬致敬〉，論及基進黨前輿情部主任張博洋，因在臉書暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍，之後基進黨隨即向林佳龍道歉，並將張博洋撤職，此舉暴露「小綠」政黨的悲哀，也說明台灣政黨政治的畸形與醜陋。但我有不同的看法。

民主國家新興政黨不斷出現，各自爭取選民認同，這是很正常的現象，而且合理。台灣基本上也符合這樣的模式。但是，台灣跟其他民主國家相比有一個最大的不同點，在於台灣有一個鄰近且明顯表示要吞併台灣的鄰國。

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這次年底的九合一選戰，普遍被認為是總統大選的前哨戰，其背後的大格局仍是一場捍衛民主自由之戰。所以，基進黨所採取的行動並非卑躬屈膝，更不是認為自己只是民進黨「側翼」，而是意識到選戰背後更大的意義，如果此時跟著藍營撻伐民進黨，假如因此綠營輸掉選戰，後續的效應與影響，不會是基進黨希望看到的。因為，台灣的政黨政治選戰，從來就不是小格局之戰。

台灣的政黨光譜，嚴格來說，只有「親中」與「民主自由」的立場而已。因此，在沒有選戰的時候，各自政黨都能針對各種政策議題表達各自政黨立場的權利。然而，一旦面臨大格局之戰，台灣真的只有藍綠兩種而已。這很無奈！但因為台灣是民主國家，我們允許了「親中」立場的聲音存在，也因此增加了我們捍衛自由民主的挑戰性。

（作者為中興大學國際政治學博士）

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