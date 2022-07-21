自由廣場》免戴口罩兩條件 哪來急轉彎

◎ 葉昱呈

日前，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝「散步也是種運動，可以免戴口罩」的說法，引發爭議，針對此一議題，王必勝強調若環境空曠，可以免戴口罩，若是在百貨公司等人潮眾多的地方，則應繼續戴好口罩。但有媒體竟然以政策「一天急轉彎」來報導此事，對此筆者有話要說。

事實上，依據衛生福利部公告之「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，其中「因應COVID-19疫情防疫措施及裁罰規定表」已明定「外出時全程佩戴口罩」，除了外出時確有飲食需求時、於室內外從事運動時、室內外拍攝個人或團體照時、農林漁牧工作者於空曠處（如田間、魚塭、山林）工作……等情形「可暫免佩戴口罩」，且於上述場合（活動）應隨身攜帶口罩，本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，「仍應佩戴」。

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由上述規定得知，免戴口罩是屬於例外情形，只有在「空曠處」或「可與不特定人士保持社交距離」之要件下，始得免戴口罩。

再者，衛生福利部自二○二一年十月六日起歷次公告之「因應COVID-19疫情防疫措施及裁罰規定表」，皆已明確規定外出時全程佩戴口罩，例外情形始可暫免佩戴口罩。因此，王必勝所強調若環境空曠，可以免戴口罩，但若是在百貨公司等人潮眾多的地方，則應繼續戴好口罩，絕非政策急轉彎，亦非憑空而來。

（作者為衛政公務員，屏東市民）

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