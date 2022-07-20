自由廣場》寵物都有24小時救援專線，長照家庭呢？

◎ 徐正雄

朋友父親生病，家裡無人可照顧，需工作的朋友只好請假住在醫院。他父親的病情有點棘手，照顧者幾乎不能睡覺，非常辛苦！朋友凡事都自己來，等我知道這件事時，已經這樣過了三天。

知道朋友的狀況後，立刻要他找個看護，因其父的病不知還要治療多久，朋友本想獨自承擔，直到身體負荷不了再說，經我大力說服之後，才決定找看護。誰知，打了醫院給的看護電話，卻遲遲沒有下落，相信這是許多人都可能遇上的問題，卻不見得每個人都能在崩潰之前，找到喘息的浮木，尤其，現在又有新冠作亂，找看護變得更加困難。所以，疫情期間發生不少照顧者逆倫弒親的慘事。

請繼續往下閱讀...

聽說，農委會將成立「一九五九」的寵物廿四小時救援專線。連寵物的照護都升級了，個人覺得政府也應該設立一個全天候的緊急照護救援中心。

類似一一九專線，接到電話後，中心立刻派人接手照顧，最好需付費，才能永續經營，但經濟有問題或弱勢家庭可以免費，由政府補助。這種服務救急不救窮，時間不能太久，照護員也可趁此機會了解個案背景，報請社福員提供適當協助。

家父行動不便，之前曾申請居家照護，只是這些服務都得提前預約，但有長照者的家庭，往往伴隨各種突發狀況。大部分照顧者就像前述的友人一樣，為了經濟和長照者感受，想照顧到自己體力透支為止，這是非常危險的作法，長期疲憊會壓斷人的理智線，如果此時有人可以適時伸出援手，往往可以逆轉結局，預防悲劇發生。

每個人的生命都有拋錨的時候，希望，當長照家庭困在人生的沙漠進退不得時，無須層層關卡，只要一通電話，政府便可及時救援。

（作者務農）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法