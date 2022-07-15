自由廣場》也談被外勞遺棄

◎ 王秋霞

有讀者投書「從高淑專被外勞遺棄談起」，筆者非常有感，希望勞動部官員們能看到真正的、實際的民情。

我先直接的說：增加家庭看護工的薪資，完全無法遏止移工逃跑。原因很多，其一為移工會挑工作：移工之間會互通訊息，選擇可行動的、只需陪伴的、輕鬆的來照顧，拒絕行動不便的、臥床的、需要很多體力照顧的。通常這類的家庭不是經常更換移工，不然就是被變向的勒索要求加薪（有的移工甚至直接嗆雇主，現在無移工進來，你們請不到工人）。在勞動基準法大幅偏向保護移工以及不易招聘合適移工的情況下，很多家庭擔心被照顧者無法得到好的照顧，只能被迫加薪給移工。

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其二，不論移工入境台灣多久，要求轉換雇主，隨時可換，完全不用賠償，也可以毫無顧忌（法條保護的是移工，可以說根本沒有保護到雇主的權益），甚至用要打1955專線及逃跑要脅。

以筆者聘僱移工照顧婆婆十四年的經驗：婆婆前期可用四腳柺行走，移工做滿三年離境後，換新移工（當時政策規定移工入境後滿三年需離境）；婆婆因為失智，開始出現幻聽幻覺有打人等狀況，筆者以護理專業告知移工如何應付及小心，結果移工不想做，想換雇主，於是打1955投訴被虐待（勞工局來訪查證實雇主清白）。再來婆婆漸漸衰弱至臥床，需抱上抱下，移工自行上網找新仲介及雇主（此時開始出現粗暴對待老人家的現象，這是事後發現的），找到時隨即要求即刻離開，所幸平日待人不薄，協商七天緩衝找新移工替換。接下來因新的政策，付了訓練費、篩檢費等等總共五萬多元，申請進來的移工更誇張，兩個月後就說肚子痛無法抱阿嬤，錢就這樣飛了！五萬多甚至是許多人一個多月的薪水耶！

綜合以上，本人提出一些意見供參：一、移工入境或新契約未滿兩年，若六個月內解約賠償幾％（五萬多為分母），每半年以此類推至兩年。

二、若要加薪可以，那相對的需要要求移工工作品質，例如：移工不會說國（台）語（要可溝通）扣多少錢、照顧發生褥瘡扣多少錢等等。換位思考，可設家庭看護工底薪，依照顧需要加給付。

三、修訂勞動基準法 － 家庭照顧部份。

（作者為護理師，台南市民）

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