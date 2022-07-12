自由廣場》避開酸民的三種方法

◎ 張約翰

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，在全世界都廣受關注。台灣近年因台海情勢變化，與日本關係日益緊密，安倍即為重要推手，因此關於他遇刺事件的討論，也引發台灣意識形態光譜兩端，在社群平台上激烈對戰。

總統蔡英文決定十一日全台政府機關公立學校降半旗，國民黨主席朱立倫十日表示這些是表達國人對安倍的感謝，結果新聞下面出現一堆「豬就是豬」、「感謝倭寇X你老木嗎」、「朱是日奴畜」這種不堪入目的留言。

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在社群平台看多了沒有下限的酸民語言，也許你會覺得很想回應兩句，但身為佔人口大多數出門靠邊走、見人先低頭的升斗小民，實在沒有力氣在社群平台上消化、甚至反擊這些酸民的戾氣與怨氣，怎麼辦呢？筆者在此有幾個方法分享。要先聲明的是，如果自認是路見不平寧鳴而死的正義之士，這幾種方法正是要避開你，對你沒有參考價值。

要在社群平台上避開酸民，首先就是不要急著按讚，按讚會被酸民當成一種表態。這幾年社群平台與新聞媒體上常有一個現象：引起熱議的事件，真相一定會翻轉又翻轉，第一時間得到的訊息完全不能拿來當作判斷依據，這既涉及社群時代新聞產製流程的變化，也有風向操作的外部因素涉入。既然不是靠帶風向賺流量維生，那麼對熱門話題的粉專貼文或親友轉貼，不要輕易按讚；想要維持演算法推播，最多按個「驚訝」就好了，是最安全的表情符號。

其次，不要點看更多留言。如果你沒有蒐集網路意見風向的現實需求，點看更多留言，就像打開潘朵拉的盒子，甚至更糟，連對人性的希望都不會留給你，只會引發你的憤怒或從眾心態（端看你與對方的立場異同），忍不住加入酸民的行列，成為潘朵拉盒子裡飛出來的災禍。

第三，小心維護在社群平台上的日常互動。親朋好友同學師長難免也有酸民，記得對酸性貼文留言視而不見，決不互動，你在社群平台上的任何動作，包括貼文、轉貼、按讚、留言、回覆，都是社交的一部份，如果親友當你的面講些不堪入耳的政治評論，也許你不得不微笑點頭敷衍，社群平台上就可以藉口演算法沒有推給你所以沒看到，不必擔心沒互動表態會不會失禮。

維持以上的作法，相信演算法可以協助你日漸遠離酸民戾氣。升斗小民有說話的自由，也有不說話的自由。不要擔心被邊緣化，如果社交的中心酸到會腐蝕人性，那麼離遠一點，還可以好好當個人。

（作者是世新大學傳播博士）

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