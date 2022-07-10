自由廣場》為什麼要處分這名警察？

◎ 程仁宏

高雄一名三十三歲陳姓警察，在巡邏時發現吊車違停紅線，上前取締盤查；下車買便當的吊車司機苦苦哀求「我是艱苦人！」並答應立即移車，陳警認為現場無造成交通危害之虞，告誡司機盡速駛離，以維持交通順暢，最後未開單，吊車司機開心向警察敬禮致意，整個過程遭人側錄檢舉，警方表示將予行政處分，合理嗎？

所有違規是否警察都必須開單舉發？依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十二條指出：未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發。所以該名警察對吊車司機施以勸導，未予舉發，是於法有據，並非放水。

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二○二○年四月二日，美國明尼蘇達州警察在公路上抓超速，一位在隔離檢疫機構服務的女醫生，因超速被警察攔下，警察查驗她的駕照，發現她不是當地人，詢問她來此的目的？她出示醫生執照，並表示病人情況緊急，必須馬上到醫療機構，結果警察嚴正告知：超速是很不負責任，可能占用醫療資源，也不能救助人，結果警察警告後，沒有開單舉發；又發現女醫生的N95口罩是重複使用的，結果給了她五個N95口罩，那是政府發給警察自保的，這位警察就是一位仁道警察，多麼溫馨的做為！難道這位警察也是放水嗎？要行政處分嗎？何況我們仍然有「情節輕微施以勸導，免予舉發」依據，更應法理情兼顧，至盼陳姓警察的長官慎思為宜。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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