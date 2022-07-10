自由廣場》忠孝西路開放機車與柯文哲

◎ 陳昶日

數千輛機車昨天（九日）集體騎上忠孝西路台北車站前路段，突破機車禁行令。台北市政府交通局表態，開放機車通行是既定方向，如何開放則委外研究中，預計年底前會有定論。而按照市府公務部門說法：解除禁令牽涉六項評估因素，首要考慮的是公車班次。

依據台北市公共運輸處統計，台北市各主要路段，最多公車路線行駛是羅斯福路八十條路線，並列第二的是忠孝西路與中華路皆為五十九條；從班次數量來看，忠孝西路與中華路全日約有五千多班，與羅斯福路四千九百班相距不遠。無論從公車路線多寡或總班次數量來觀察，都沒有單獨挑出忠孝西路管制機車通行的正當性。北市交通局並以公車專用道為由，強調羅斯福路與中華路都有公車專用道，沒有公車專用道的忠孝西路無法相提並論。

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忠孝西路機車禁令，的確與公車專用道息息相關。早在李登輝擔任官派台北市長時，台北車站前慢車道擠滿公車與計程車，機車穿梭快車道險象環生，遂將忠孝西路外側慢車道劃定為公車專用道，原本只有上下班時段，後又延長為全日，禁令持續至今長達四十多年。馬英九市長任內完工的忠孝西路公車專用道，位處內側快車道，恐造成行車動線更加混亂，閒置荒廢八年，下令拆除馬英九公車專用道並引以為政績的人正是柯文哲，如今卻成為市府主管官員懶政怠治的藉口。

公車班次或公車專用道其實都是替罪羔羊。主管機關動輒以台北車站前忠孝西路交通負荷飽和為搪塞理由，墨守公車總量管制成規，十餘年來沒有新增任何一條公車路線，而耗資近七千萬元打造行旅廣場交六公車站，啟用後只有區區不到十線公車停靠上下客，淪為鍍金的蚊子公車月台，問題核心在於公車路線檢討調整完全停擺！

柯文哲第一次競選台北市長時，「柯P新政」卅項政見中第十六項「公車路線大調整」主張重新規畫調整公車路線，今天回頭檢視，這張改革藍圖揭示了正確方向，按部就班整併優化公車路線，引導市民調整搭乘習慣，重新配置捷運與公車角色與比重，再配合公共自行車與共享機車等新運具，公車乃至於整體公共運輸可以呈現更合理嶄新面貌，忠孝西路交通解嚴也會有不同討論空間。可惜的是，蹉跎整整八年時間後，依然零進度，毫無成果。

不論忠孝西路是否開放機車通行，公車是無辜的，更是市政八年空轉的一面照妖鏡，柯文哲別拿公車當作擋箭牌！

（作者從事客運業，台北市民）

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