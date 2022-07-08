自由廣場》北約峰會：更大更團結對抗普廷

◎ 吳振逢

據德國媒體報導，北約獲得芬蘭和瑞典兩個新成員後，東翼防衛得到了更多部隊的加強。普廷對烏克蘭的恐怖襲擊使北約更加緊密地聯繫在一起。因此，馬德里的北約元首會議可以稱為歷史性或轉折點。

土耳其在峰會召開前及時放棄了對瑞典和芬蘭加入聯盟的否決權。土耳其、瑞典和芬蘭在北約秘書長史托滕貝格（Jens Stoltenberg）的協調及美國的合作下，為了更大的利益，達成一項協議。土耳其總統埃爾多安（R. T. Erdogan）在更容易購買美國戰機和彈藥方面獲得多項承諾。他可以將自己推銷為捍衛土耳其利益的強人。瑞典和芬蘭可以輕易處理他們對土耳其的承諾。將審查庫德族恐怖嫌疑人引渡到土耳其的問題，是否會發生還取決於土耳其能否保證正當程序。

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芬蘭與俄羅斯的直接邊界，將使北約東翼增加一千三百公里，它需要被保護。另一方面，芬蘭為聯盟帶來了一支訓練有素、裝備精良的軍隊，將可遏制俄羅斯對北歐進攻的渴望。芬蘭和瑞典軍隊將成為北約的寶貴補充，它會變得更強壯。芬蘭和瑞典的士兵也將很快在保衛波羅的海國家和統合波羅的海方面發揮更大作用。

為應對俄羅斯的侵略戰爭，峰會決定了一項新的戰略構想，它將俄羅斯描述為「對盟國安全以及歐洲-大西洋地區最大的威脅」。為能迅速採取行動，北約決定用擁有超過三十萬名可快速部署的部隊取代之前由約四萬名士兵組成的快速反應部隊。德國國防部長蘭布雷希特宣布，德國打算向計畫中的快速反應部隊增加一萬五千名士兵。此外，「大約六十五架飛機和二十艘船艦」即將交付。「北約的強大，必須反映在士兵人數上」，蘭布雷希特強調說，德國願意作出貢獻。

德國和荷蘭國防部長在北約峰會上宣布，將共同向烏克蘭交付另外六架自走榴彈砲2000。總計，烏克蘭將收到十八套這樣的武器系統，數量足以組成一個砲兵營。自走榴彈砲2000是德國國防軍最現代化的火砲，可以擊中四十公里外的目標。

北約的未來路線很明確：通過所有常規手段、威懾和大規模特遣部隊，共同防禦俄羅斯的威脅。北約現在的局勢與未來演變，取決於俄羅斯在烏克蘭戰爭的結果。如果烏克蘭垮台，那麼波羅的海國家、摩爾多瓦可能成為普廷下一個目標。如果俄羅斯被擊退，北約將採取大規模的遏制政策。北約的未來走向很大程度上取決於最大和最重要的盟友美國。拜登政府堅定地支持聯盟，所以沒什麼好擔心的。但如果共和黨人贏得二○二四年的選舉，北約或將陷入另一場危機。

（作者為退休駐德國公使）

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