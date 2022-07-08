自由廣場》台灣重要→台灣更重要

◎ 陳紀元

早在二○○五年五月，美國商業周刊（BusinessWeek）以「台灣為何重要」（Why Taiwan Matters）為封面主題，挑明沒有台灣科技產業，全球經濟將無法運轉，「和中國和平」（peace with China）至關重要；可見那時在外國人的認知天平上，台灣與中國的輕重，而當國際政經界紛紛朝拜「一帶一路」，連台灣的產官學界跟拜者亦眾，「和中國和平」更遮掩了「台灣重要」的光芒。

時至中國意欲主導國際規則的龜跤趖出來，引發美中貿易戰，接續又爆發武漢病毒，全球供應大斷鏈，「台灣重要」光芒重現，美國也認清「和中國和平」是與虎謀皮，近年來結合日本、歐盟等藉由各種方式力挺台灣，保護「台灣重要」，警告中國要乖乖。

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別國協力保護「台灣重要」，固然可喜，但重要的是自力保護的內化，使「台灣重要」更為堅實，進而「台灣更重要」；其中首要深化與其他民主自由國家的信任與被信任，尤其是國內政黨的自制，勿在親中或親美間忸怩作態，或附合台灣海峽不是國際水域的謬論，才不會內耗「台灣重要」的堅硬度，外可讓其他民主自由國家相信台灣的本質，阻卻中國蠻橫。

第二為再增強實力，使「台灣更重要」，以應對國際政經現實的動態變化，顯而易見的當頭問題至少有下世代人力與電力兩項，政府須打破Business As Usual的官僚樊籠，快手快腳處理。

台灣出生率年年創新低已列全球倒數，為免下世代人成為稀有資源，宜從讓正在「台灣重要」的壯年無後顧之憂的角度構思，如國小幼托一體教育、重視小孩上課時間與家長工作時間的配合，「○至六歲國家一起養」才不只是隔靴搔癢。

電力問題包括能源結構、電價調整等，除理性檢討過往的政治利益與圖騰，建立新共識外，再生能源、智慧電網、儲能設施建置之已不容再拖延；更應大力獎勵新儲能研發，組織國家隊，使新儲能成為「台灣重要」的新明星產業。

在國際政經現實對台灣有利的當下，打破Business As Usual，以國安角度跨體制解決問題增強成長，下世代台灣人玩有人牽手，打架可放伴，產業生產所需的電力不會被滿街跑的電動車消費性電力擠壓，再創「台灣更重要」的機運指日可待。

（作者為南台科技大學財經法律研究所副教授）

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