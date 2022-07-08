自由廣場》兩個民調談一人黨

◎ 黃惟冰

有媒體公布宜蘭縣長選舉民調。其中，民眾黨縣長候選人僅獲二％支持度。另外，即便是民眾黨的認同者，也只有二％願意將手中的選票投給黨籍候選人。相較之下，將代表國民黨尋求連任的林姿妙，竟獲得七十一％民眾黨認同者的支持。

無獨有偶，在桃園市長選舉部分，根據上個月底的媒體民調，也只有二十六％的民眾黨認同者表態會投給黨籍市長候選人。反觀，國民黨提名的張善政，卻獲得四十九％民眾黨認同者的支持。

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平心而論，這樣的結果顯示出，第一，除了柯文哲以外，其餘民眾黨的候選人，都不足以獲得大多數民眾黨認同者的支持。第二，柯文哲長期對蔡政府與民進黨冷嘲熱諷，再加上兩岸路線與國民黨較為接近，在在都讓民眾黨的認同者高度「排綠」，其中偏綠者已寥寥可數。第三，民眾黨作為新興政黨，在缺乏核心理念與革命情感的情況下，認同者的投票意向也非常現實，寧願投給勝率較高國民黨候選人，也不願支持黨籍候選人。

可以預見，在年底縣市長選舉中，民眾黨的縣市長候選人，不僅無法扮演凝聚黨內選票的「母雞」角色，還會在認同者不約而同的棄保效應中，慘遭邊緣化。而這樣的結局，又會強化民眾黨一人政黨的特性，形成惡性循環。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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