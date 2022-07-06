自由廣場》雙語也瘋狂？

◎ 秦靖

花蓮縣將於七月初舉辦國中、國小及幼兒園的教師甄試，其中國文老師之筆試，不考國文考英文，且複試佔卅％的口試需「全英語問答」。花蓮縣的國文用英文教，台灣的雙語政策恐徹底遭到汙名化！

無獨有偶，台灣師範大學國文系近期招募一名能以全英語教授哲學、語言學等課程的教師也引起議論。台師大國文系是台灣國文師資培育重鎮，但國文用英文教，這就是國際化嗎？

請繼續往下閱讀...

筆者最近也擔任中小學師培生的數位教案評審工作，廿一件數位教材中約有半數以上的科目結合英文授課，進行所謂的「雙語教學」。學生身心的輔導用英文教，自然實驗課也講英文，雙語政策已到「瘋狂」地步。

因為雙語也瘋狂，各縣市中小學教甄獨厚英文，試問各學科的專業內涵還在嗎？老師上課只要會講英文就能讓我們的學生學好數學和自然嗎？老師講英文進行輔導諮商時，學生的情緒商數就會提高，學生的心理困擾就會減少嗎？花蓮縣孩子的國文用英文教，原住民各族的語言也用英文教嗎？成績會如何，幾年後的數據將證明錯誤政策的荼毒有多深，屆時又有哪些官員會負起相對應的責任？

筆者不是不贊成台灣推動雙語政策，但過程中一定會遭遇反對方以種種理由反彈和推遲，正因為如此，雙語推動一定要有邏輯，每一步都要讓反對方心服口服。

雙語政策不是老師們說幾個單字、片語就是英文授課，打造全英文授課環境更是當務之急。筆者想問，政府是否著手調查現行師資結構中有多少比例的老師可以全英文授課，學生使用的教材是否全面更新為英文教材。如何讓老師提升全英文授課的能力，而不是每年開放浮濫的雙語教師缺額、荒誕地用「英語」力篩選各科老師。筆者很想問，打造雙語國家，政府真的想清楚了嗎？

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法