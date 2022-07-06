自由廣場》台上口沫橫飛 台下睡覺一堆

◎ 張國財

七月一日在香港新任特首李家超十三分鐘的就職演講中，最吸引媒體焦點與視聽大眾目光的，不是在台上賣力演出的李特首承諾會「遵循習近平主席主導的政策」，「提升香港在財經與貿易、貨運競爭力」，「肩負起歷史使命，準確落實『一國兩制』、『港人治港』，提升管治能力，解決居住問題、科學防疫」等陳腔濫調，而是李家超的長官和前輩，習近平與剛卸任的香港特首林鄭月娥，還有林鄭丈夫林兆波，以及香港保安局局長鄧炳強等人，通通在台下呼呼入睡的畫面！

才聽講十三分鐘，就進入夢鄉，除了凸顯當事人的不以為意外，背後應該更有眼不見為淨的意涵。

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香港在英國殖民統治年代，享有中國人夢想不到的自由、民主、人權、法治，是亞洲東部海空交通樞紐，更是排名在紐約、倫敦之後的世界第三大金融中心。但弔詭又悲哀的是，在回歸祖國懷抱後，香港非但沒能成為中國本土見賢思齊的領頭羊不說，反倒是自由、民主、人權、法治在中國黑洞的吞噬下，一一消失！

東方之珠已黯然失色，榮光不再（二○○六年之前，上海港的年貨櫃吞吐量遠不如香港；次年開始逆轉後，至二○二○年止，上海吞吐量是節節高升，香港則像王老二過年、一年不如一年，至今僅剩當時的四成一）。坐在台下的習近平，正是一手導演這齣悲劇的幕後黑手；林鄭月娥們，正是為虎作倀的囉嘍劊子手！這些人正是讓香港向下沉淪、萬劫不復的一群。所以在接棒的李特首大吹法螺之際，這些人選擇夢周公，一言以蔽之，正是中國共產黨統治之道無它，求其倒行逆施而已。

再者，香港都已是不折不扣的「一國一制」，李特首還在信誓旦旦要準確落實「一國兩制」，這不是睜眼說瞎話嗎？坐在底下的習近平、林鄭月娥、林兆波與鄧炳強，心知肚明台上的「演員」除了滿嘴的胡言亂語外，還會有什麼新意？如此，有什麼比閉著眼睛睡大頭覺，更能圖個耳根清靜？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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