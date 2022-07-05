自由廣場》中文系所用英文授課 真荒謬

◎ 王怡心

教室中，對著幾乎以國語為母語的大多數台灣學生，用英語教中文，實在是荒謬至極。

「教學」與「溝通」，是截然不同的兩件事。課堂上，若以英語授課，有其具體需要性，例如用來做為師生溝通的共同語言；或者英語自身及其使用時營造出的情境有其教學目的。

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衡諸中文系所的課程內容與屬性，實在難以道出以英語授課的理由。對外籍生來說，正是為了學中文而來，那麼以英文指導中文課程是多此一舉。對使用國語的台灣學生來說，如果必須通過「英語這道門」來研究中文堂奧並體認中文之美，簡直就是繞遠路。英語本身，在這類型的課程中扮演著什麼角色？在通往課程目標這條路上，是助益？還是絆腳石？

中文課程的內涵不僅僅在於語言的形音義，更包含中文文學之美。學生在中文課堂中的吸收，受到授課者本身的英語傳達功力，以及學生自身的英語程度影響，整體學習成效，勢必難以掌握。

回顧我的學生時代，教授或侃侃而談《易經》、或搖頭晃腦吟誦李白詩句或字正腔圓講觧段玉裁《說文解字注》，這些知識傳授與文學美的體驗都在中文的述說中如行雲流水般進行。若是以英文授課，實在好笑。

坦白說，個人認為，在中文課堂裡，「英語」是「來亂的」。

（作者是教師）

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