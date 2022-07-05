自由廣場》嘲笑政治正確的不正確

◎ 張約翰

上週台灣許多主流媒體都刊登了一則新聞：《哈利波特》系列電影中飾演妙麗的艾瑪華森說，除非原作者JK羅琳不參與，否則她不會回歸《哈利波特》系列。台灣媒體的報導角度都集中在華森與羅琳不和、影迷失望、網友抨擊華森忘恩負義。

這些媒體全部引用自一個叫做「超巨大機器人（giantfreakinrobot.com）」的演藝圈八卦媒體，原文中，該網自稱消息來源「可信且已證實」，這句話還加了超連結，點下去後只見羅列了一堆該站的其他八卦報導，形成一個無限迴圈。這麼可疑的報導，居然成為台灣主流媒體紛紛跟進的題材。

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更好笑的是，在超巨大機器人刊出這則報導後，因為許多網路酸民不爽身為女性主義者的艾瑪華森已久，紛紛對她人身攻擊，超巨大機器人又發了一篇文章說華森被炎上是該網的錯，華森只不過堅持自己的信念，不該受到人身攻擊；卻不提這一切都源自於該網根據毫不可信的所謂消息來源做新聞，才是罪魁禍首。

艾瑪華森與JK羅琳不合，的確起因於性別議題上的立場不同。JK羅琳多次公開表達對生理性別與性別認同、跨性別議題上的意見，這些意見卻不為大部分非異性戀社群（LGBTQ）人士接受，而華森就是站在LGBTQ這一邊。對於華森的攻擊，也可視為是對性別平權、多元認同持反對態度者的反撲，把兩人不和當成是性別政治正確下的鬧劇。

反對各種平權運動的人，這些年來很喜歡舉出極端的例子，把平權運動的主張當成荒謬的笑話，政治正確於是從種族、性別、宗教平權的脈絡中脫離出來，成為盲目追捧進步理念的負面形容詞。不可否認，好萊塢的流行文化作品這些年的確也有不少生搬硬套甚至亂改原作去符合進步理念的事例、甚至適得其反，但這並不表示認同種族、性別、宗教平權主張的人，就該被視為渾身是刺、專門沒事找事的神經病。

各領域的平權主張之所以出現，必然是某一群體受壓迫的結果。主流群體身為既得利益者，對這種壓迫不見得是視而不見，大部分情況下是沒有能力看見，平權行動正是讓壓迫被看見的機會。有些平權主張也許令人難以認同，但如果能理解那是長期壓迫造成的結果，那麼就算是難以認同的主張，背後的結構性因素還是值得思考，而不是把對方當成無聊可笑的某某膠之後，一腳踢到意識的角落，若無其事繼續拿來源可疑的新聞，嘲笑試圖爭取平等的被壓迫者。

（作者是世新大學傳播博士）

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