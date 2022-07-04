自由廣場》台灣的「蘇台德教訓」

◎ 劉哲瑋

中國外交部於六月十三日大動作召開記者會，宣布中國對台灣海峽享有主權和管轄權；接著上周中國國台辦同樣透過記者會，向全世界表明中華人民共和國政府(PRC)取代中華民國政府(ROC)，成為全中國唯一合法政府和國際法上的唯一代表，其中包括對台灣的主權。

台灣民眾對中共的發言必須謹慎小心，因為中共正將台灣內國化、台海內海化。其實中國早在二〇二〇年就對外表示「台灣海峽中線不存在」，現在更進一步宣告享有台灣海峽的主權與管轄權，也就是將台灣海峽「內海化」，意圖宣示台灣海峽是由中國單方面管理、控制，未來中國將可更大膽在台海進行軍事行動，甚至管制通過台海的船艦。然而，美國印太司令部也隨即發表聲明表示，將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽，以作為反制。

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出乎意料的是，國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正，卻在廣播節目上說「依照國際海洋法，中國說法並沒有違法」。或許黃介正沒注意到中國能將台灣海峽內海化的前提正是基於將台灣視為其領土範圍，因此國民黨立即發表聲明「消毒」，但黃介正的說法也讓人質疑朱立倫訪美時喊出的「親美愛台」，是否只是笑話？

而中共要達成台海內海化前提是台灣內國化，所以這次國台辦再次表明該立場，且更直白地說ROC已經被PRC所取代，那麼國民黨所謂「一中各表」的九二共識不就等於再次被中共打臉？因為根本不存在所謂的「各表」空間，中共態度很明顯，只有一個中國也就是中華人民共和國。

然而，中共屢屢強迫他國承認「一個中國原則」，甚至惡意曲解美國的「一個中國政策」，過去也遭到美國抗議，美方強調美國的「一中政策」並非中國的「一中原則」，其中的差異就是美國並沒有承認(recognize)台灣是中國的一部分。

國際社會應當謹慎面對中共片面改變現狀且計劃執行併吞台灣之策略，別忘了當年英、法默許希特勒併吞捷克蘇台德地區的後果，以為能滿足希特勒胃口換得和平，然而沒想到之後希特勒進一步入侵波蘭。歷史的教訓就是：幻想綏靖政策能阻止戰爭是不切實際的，台灣與台海絕對不能成為下一個蘇台德地區！

（作者就讀臺灣大學政治學研究所）

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