自由廣場》北約峰會展現的國際新局

◎ 楊宗新

北約於馬德里召開年度峰會，且特別首度邀請紐、澳、日、韓等非成員國與會，關注的議題，也從傳統的歐洲安全，擴大至中國帶來的挑戰，大有全球民主國家合作對抗極權之勢。

這樣的大團結，其實得之並不容易。川普任內，為削減財政赤字，施政時以樽節財政為指導原則，占比甚高的全球軍費開支，也成為下手重點，乃要求盟邦提高分攤比例，激起諸多國家不滿。在亞洲，美國以關閉駐韓美軍基地相挾，迫使韓國同意多負擔十三％軍費；在歐洲，法國總統馬克宏一度提出在歐盟體系下建立「歐洲部隊」倡議；德國在梅克爾領導下，也與中國愈走愈近。

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除試圖減少軍費外，川普任內還與歐盟發生鋼鋁貿易戰，美國經濟雖有起色，卻是以賠上積累數十年的全球領導地位作為代價。民主黨對此期期以為不可，拜登競選時，就提出當選後將建構全球民主同盟、重塑與盟邦關係的政見，因為他深知，倘若美國重回孤立主義，無異給予野心國家機會，局勢恐演變如二戰時期德、日對全球的侵略般，美國不可能長期置身事外。

本次北約峰會，是繼去年十二月民主峰會後，民主國家主要領導人再一次聚首，且討論的重點，也從民主峰會時陳義較高的價值性議題，轉為偏重實際面的軍事安全議題。更令人意外的，是北約不僅未因俄烏戰爭，而將關注聚焦於歐洲，反而將視野擴及歐洲以外的安全威脅，背後原因在於，如果不將中、俄一概視之，俄羅斯的石油將永遠有外銷管道，再多制裁都是徒勞無功。

當然，北約也未放棄對中國的爭取。秘書長史騰伯格發言時，一方面強調中國是威脅，透過不斷發展武力霸凌周邊國家，另方面卻又說中國並非敵人。軟硬兼施的用意，是要告訴中國：倘若繼續提供俄羅斯經濟挹注，中國很可能成為下一個被制裁的對象；為提升這個說法的可信度，北約特地邀請紐、澳、日、韓四國元首參加，期能藉此傳達：北約與印太諸國，是可隨時結合的。

這種震懾之餘，也提供選擇的做法，較川普時期的「直球對決」有更多彈性，也是美國再度回歸全球領導地位的象徵！

（作者為公務員，台中市民）

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