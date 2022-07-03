自由廣場》重點不是長官 是警察同仁

◎ 曹耀鈞

警政署長陳家欽提前退休，引來內政部與警政署之間人事鬥爭的風風雨雨。其實以陳家欽警界鐵漢的形象，我建議他不宜再隨耳語起舞，以免傷害了行政院、內政部與警政署之間的信任關係，因為止謗莫若無語。

我對陳家欽署長最深刻的印象是在二○一九年，高雄發生了網路直播主糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，他親自和行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇南下高雄，聯手出面統合中央與地方警力，有效壓制黑道囂張氣焰。在他任內，不論緝毒成效、打撃網路犯罪、提升科技偵查的努力，確實有目共睹。

請繼續往下閱讀...

有人舉陳家欽為警大四十五期，而新任的黃明昭為五十一期，來製造期別矛盾。但別忘了，陳家欽在二○一七年升任署長時，也是五年前的事，其實和現在的黃署長年齡相仿，外界見縫插針，實在不必要。

相對於高階警官的任命，世代交替或年齡的長幼，並不是應該關注的重點，而是就任者是否能夠成為基層前線警察同仁的有力肩膀！部屬們衝鋒陷陣、出生入死與歹徒博命之下，回到警局的大家庭，能夠有長官能挺身說話，並傾全力協助後續的行政報告及訴訟流程，這種由署長強力支持警察的風氣，方是當前警界大家長的要務。

例如前幾天桃園毒販駕車不服保安大隊警員盤查，蓄意開車衝撞警車，並加速闖紅燈，傷及數名無辜汽車與機車騎士，警員強勢持警械壓制現行犯，起獲手槍及毒品。如此罪證確鑿的案件，網路仍有人質疑警方的逮捕作為。還好，桃園市長和局長馬上公開給予肯定並頒發破案獎金。這種即時的公開力挺的作為，就是最立竿見影的支持。

但是，除了鼓舞士氣，最重要的，還是日後若有法律爭端時，長官們的實質旁證和行政支持。因為，從國際最新文獻研究顯示，暴力犯罪者，若知道警察怕遭受上級的行政責罰而傾向不想使用警械，這些罪犯會更加肆無忌憚，最後使得暴力犯罪的數目激增，甚至更加惡劣，而形成一種「犯罪自我強化」的現象。請問，這是全民之福嗎？

我所提醒的嚴重現象，世界各國都正持續發生著，請新任署長務必正視，加油！（作者為國際廉政評鑑專家／中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法