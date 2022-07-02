自由廣場》柯文哲跟老人有仇？

◎ 王賢文

這半月來，六十五歲以上老人第四劑疫苗開打。若非我常上台北市衛生局網站觀看，還不知道可以預約施打了呢。我親友住外縣市，都是里長造冊通知的，這點台北市真的不夠體貼體不常上網的銀髮長者。

去小診所打了疫苗，有五百元超商禮券和兩劑快篩劑可領；我通知了一位長者朋友也可去打了。他打後領了禮券，高興地向他外縣市親友告知，沒想到他親友冷冷向他說：「我們是領七百元呢！」我那長者朋友不禁沮喪地說：「像這種補助，不是應該全國統一的嗎？為甚麼我們台北市老是落後？」

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這就是市長柯Ｐ的器小本質。全國各縣市都有發放重陽敬老金，唯獨柯Ｐ不發，他的理由是不發一次性的補助，而要發展老人共餐等全面性的永續福利等。事實上，我在里裡，全沒聽過有老人共餐的活動；里鄰長也沒打電話過來關心我們老人家過，而柯Ｐ所謂的其他全面性的福利，別的縣市也在做呀！

今年市議會終於通過市府應發放重陽敬老金，雖不限金額，柯Ｐ還強硬地說：「錢從何來？」事實上，柯Ｐ浪費的錢，已不知可以讓台北市老人發幾十年敬老金了！以大巨蛋而言，柯Ｐ從查弊案到現在趕著要在卸任前開幕，態度轉變，卻已延宕了六年，至今未能完工，不知浪費了多少商機和市府應有的收入。

柯Ｐ施政兩任，台北未顯進步，人口外流，老人尤其覺得當台北市民是件不光采的事，一嘆！

（作者為退休公務員，台北市民）

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