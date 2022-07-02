自由廣場》大學告教授侵占有感 科學人應智慧品德兼具

◎ 許英昌

台大及北醫教授申請幹細胞專利遭大學告侵占，檢調大搜索，再次震撼台灣科學界。拿納稅人的錢做研究，專利卻不屬學校歸自己，是法律規範不夠完整？或是科學遠駕法律之上呢？令人匪夷所思。然而從先前類似弊案中，民眾更殷殷期盼公平正義，能來自法院。

產業的競爭力決定於科學的創新與資本市場的投入。生技畢竟有別於IC產業，例如價值鏈長，智財權保護期長，投資風險報酬率高等。然而如何讓生命科學企業化，哈佛大學比薩諾教授指出，人們仍在摸索如何經營以生命科學為基礎的企業，包括公司如何運作治理等。新藥開發乃相當複雜繁瑣，策略雖不斷部署，但成果仍有限。

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眾所皆知，專利是生技公司的命脈。2012年，紐約史隆凱特琳癌症紀念醫院院長湯姆生（Craig Thompson ）醫師，於1999年至2010年服務於賓州大學愛姆森癌症中心， 卻於2007年和坎特利（Lewis C. Cantley）及麥德華（Tak Wah Mak）博士，在劍橋共同成立Agios生技製藥公司，開發抗癌藥物。被告湯氏「隱匿」和Agios公司的關係，並「剝奪」原告智財權及「違反」僱傭條款，原告求償十億美金。最後雙方雖和解，但生技產業到底出了甚麼問題？制度上仍不夠明確或是人性的貪婪嗎？

另一方面，2021年美國總統提名心臟名醫卡力夫醫師為下一任FDA局長，也引發許多爭議。卡氏在杜克大學從事數千萬美元的臨床研究，60%來自20多家製藥公司支持，並身為去年剛上市降膽固醇新藥賽諾菲及Amgen公司的顧問，是否有違利益衝突。2000年NIH為避免廠商與官員過從甚密，已立內規。第一、員工股票價值應限制於15,000美金內。第二、高階及資深研究員不應接受外部顧問，否則一旦有「利益衝突」，上行下效，誰來監督呢？經國會調查，卡氏並於2009-2015年間已捐出所有顧問費，一波三折後終獲國會同意。水清或許無魚，但迴避利益衝突則是科學人的根本與良知。

台灣生技將泡沫化嗎？四十年來，那一位研究員不是MIT、Harvard、史坦福、柏克萊、洛克菲勒、愛因斯坦及劍橋等名校回來，那一位不是諾貝爾獎的弟子或再傳弟子，台灣科學界差嗎？周梓的選擇性剪接、施嘉和找到全球第一個致癌基因，黃金生及朱堂元找到血液幹細胞生長因子，王陸海發現ros基因，林福坤的紅血球生長因子及李文華的RB基因等，這些皆台灣科學界值得驕傲的中流砥柱。但四十年來，經濟的起飛引誘一群炒手以資本市場導向，扭曲科學的美麗與善良，把辛苦建立的科學，用金錢遊戲化，試問我們成就了甚麼？是誰把台灣科學人一步一步帶入貪婪泥淖中呢？

羅森名言「科學是在實驗桌上發現」，是智慧、創意與運氣的整合，政府口口聲聲要超英趕美，在社會價值扭曲中，我們更沒理由妄自菲薄，自立自強才能力挽狂瀾。政府應增加科學預算，學界回歸基礎醫學研究，給新人更多的機會，才是台灣生技原動力，才是正本清源之道。這不是藍綠之爭，科學人要有品，才能抬頭挺胸揚眉吐氣，台灣生技才不會泡沫化。

（作者為中正大學生物醫學科學系兼任助理教授）

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