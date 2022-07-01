自由廣場》呼叫指揮中心 長照會客需要支援

◎ 黃慧君

隨著疫情指揮中心將防疫政策轉為「與病毒共存」，今年四月以來，住宿式長照機構經歷了海嘯式衝擊，約有一四九四家機構發生群聚，工作人員有九一三八人確診，住民更高達三四九四二人確診，光四月一日至六月十九日就有七百五十四人死亡（據指揮中心統計，長照住宿機構住民致死率百分之二‧二）。

這兩個多月來，住宿式長照機構咬牙苦撐，歷經人員的確診人力不足、防疫物資缺乏、就地安置以避免急性醫療的崩潰等照護壓力，也努力的配合政府政策動態調整，不管是否已打滿三劑，長照機構員工每週快篩一次，住民每週快篩二次，以期能更快的找出無症狀確診者，立即給予藥物治療，以降低致死率。

請繼續往下閱讀...

當確診數逐步下降為四萬人，疫情高原期剛過，好不容易終於看見曙光，指揮中心即公布開放住宿式長照機構會客，而且訪客若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達十四天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）十五天（含）以上至三個月內」，得免除篩檢。

但因目前確診案例多為突破性傳染，如無足夠的配套措施，將讓第一波未大規模群聚感染的長照機構再度面臨更嚴峻的群聚挑戰。所以提出幾點建議：

一、每位住民每週一至二次會客，不管是否「完成COVID-19疫苗追加劑接種達十四天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）十五天（含）以上至三個月內」，每次會客訪客均需附當日快篩陰性報告，以降低住民的感染確診的風險。

二、由政府提供照護前線N95口罩：因員工確診的源頭大多來自家庭的感染，讓第一線照護的照顧服務員與護理師每天配戴N95口罩，可避免無症狀染疫期間的交互傳染。再搭配政府提供的快篩劑每週至少一至二次的快篩，可讓確診數控制在個位數，避免讓長照機構再度面臨更嚴峻的群聚挑戰。

（作者為老人長期照顧中心主任，嘉義市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法