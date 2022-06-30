自由廣場》人民可有拒絕擔任國民法官的權利？

◎ 蕭福松

「國民法官法」明年初即將上路，今年八月底前，各地法院將辦理國民法官模擬活動。好笑的是，桃園一○一歲因重度失智住安養中心的張姓老婦，卻連續三次收到被桃園地院抽到要擔任國民法官的通知。

張婦女兒除以掛號信函告知母親狀況外，也打電話到法院反映，都未獲回應。日昨再收到桃園法院通知，要張婦八月十六日上午到法院報到，以進行國民法官選任程序，讓張婦女兒直呼「太離譜」。

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筆者也收到台東地院公文，謂業經審核，列名「備選國民法官複選名冊」中。不解的是，早在去年首次收到國民法官初選通知時，即在意願調查回函中，明確勾選「無意願」。不料仍收到列選通知，不知是作業有誤？還是要趕鴨子上架？

個人無意願參與國民法官制度，主要是自忖非法律專業，也不想淌世俗的是非恩怨渾水；再者，以國內司法審判現況，各審法官對同一訴訟案件，尚且有南轅北轍的判決，欠缺法律實務經驗的國民法官，究能提供多少「卓見」，不無疑問。

司法審判是嚴謹的辨證過程，關係當事人間的權益糾葛，實不是空有熱忱就可擔綱，更不能靠「抽籤」來決定國民法官人選。筆者有自知之明，不想當花瓶，也不想幫倒忙，自是婉拒，表明無意願參與。

然司法院印製的「國民法官制度」Q&A宣傳單，其中第三題：「我可以拒絕擔任國民法官嗎？」。回答是「原則上不能拒絕擔任國民法官，除非是年滿七十歲長者、現職為老師或學生、或有不得已之情形。」筆者擔心，萬一不幸被抽中又拒絕參加的話，是否會被拘提或科以刑責？抑或可在心不甘、情不願情況下行使「緘默權」？

憲法規定人民有依法律納稅、服兵役義務，卻沒有「必須」擔任國民法官的義務，「不能拒絕擔任國民法官」，豈不是強人所難？

（作者是台東大學教師）

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