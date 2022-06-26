自由廣場》談懂樹、照顧樹

◎ 楊德麟

近日多處樹倒肇事，包括大雪山林道樹倒壓人致死、士林中正路樹倒壓到公車、北市永樂國小附近樹倒毀損數部車輛等等。媒體只報果不報因，恐會開始令人們害怕大樹，將不利人與大樹互益之關係。

表面上的原因，是現今懂樹且學有專精、能照顧大樹的人少了，學問偏冷且不足，而學習後投入執行的人也變少，加上現有承攬業者作業機械化不足，人員耗損過快，各地區將枝葉幹根之回收轉製堆肥處理場地不普遍，廢棄不易等。整理如下：

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一、修剪更新大樹之專業知識停滯，現代化空間作業法規之執行技術，仍土法煉鋼跟不上發展。

二、勞動環境因危險、骯髒、吵雜、曬淋汗熱，從業或承攬參與的人變少了。

三、人為活動空間迅速擴張，綠地公園增加，但綠化維護能力組編不及，且法規不但不符實務作業，更缺少配套及罰則。

四、市區內外之道路修改，如舖面水溝經常性維修更新，多屬營建包商承攬，不懂植物，淺者傷細根致而染菌，重者縮減栽植槽而砍粗盤根系，瞬間將樹木固持力減半，或重新種植時根系塞不進而去根；毀根就是倒因！

五、都市內新興建築綠地均屬建管業務，或由綠建築法規規範。自規畫設計起，迄維護管理修剪更新，均非園藝森林專業所能主導，甚而無花木專業參與。以至於連根本的水保合格的基地、肥沃有機之土壤、敞宜成長的空間、適生環境的樹種等等起步要件，都未能滿足，遑論日後怎能成長為大樹呢？

六、所有綠化維護之經費預算，其質量都需增加，但整體公私部門之預算跟不上，且執行品質缺乏專業訓練及督檢。

樹是生命，也是社會大眾尊重生命、願意付出的文明高度指標。台北近年來，從大巨蛋護樹，某些協會之樹醫藉根腐病之判定，凌駕文化局樹保會，決定老樹去留。但路樹仍常風倒、老樹常被砍、大樹常被移換、泡死樹頻傳……，只有少數媒體會報，也只有一兩天的新聞壽命。

台灣人真的是不在乎樹命，不尊重生命嗎？至盼有識之士堅持引領人性向上的責任！

（作者從事從事園藝造景工程，宜蘭縣民）

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