自由廣場》調整電價 更要力推智慧電網

◎ 李俊耀

據報導，經濟部六月廿七日將召開電價費率審議委員會，可能會適度調漲電價，引發各界討論。事實上，臺灣九十七％能源仰賴進口，供電穩定不能只靠電業機構，必須落實需求面管理，其中，適時反映電價成本就是需求面管理做法之一。如何利用合理機制調整電價，以節電相關技術，促使用戶積極將尖峰用電挪移至其他時段，是現階段重點。

依據國際能源署（IEA）最新統計三十二國資料顯示，在「住宅用電」上，臺灣與各國的差距頗大，換算為台幣後，丹麥電費最高為九‧○七元＼度，鄰近國家如日本為七‧五四元、新加坡五‧○二元，臺灣位居倒數第四名為二‧五五元。在「工業用電」方面，以德國最高為五‧一二元＼度，日本為四‧七八元、新加坡四‧三七元，臺灣為全球倒數第六名的二‧四四元。如何健全電價政策，引導節電產業技術升級，擴大高科技精密產業的投資，減少高耗能產業的佔比，將是我們亟需思考的議題。

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健全的市場電價政策，雖然會有短暫的陣痛期，但長期而言，將可為我國節電產業技術帶來新契機，並進而提升民眾智慧節電成效。以南韓為例，其大力推動智慧電網技術，並把濟州島打造成智慧電網的試驗場域，投人大量的智慧設備進行測試，目標是要打入國際市場；南韓政府期待將智慧電網產業列為未來主要出口產業之一。

臺灣為資通訊大國，在此良好基礎下，有別於濟州島的小型電網系統，更有條件成為智慧電網示範場域。這不僅僅是為節能減碳，更可為我國資通訊產業創造另一個重要契機。從行政院於二○一九年發佈的智慧電網總體規劃方案可看出，投資智慧電網雖耗時耗資，但預估至二○三○年累計將可創造一一四一億元直接效益。

臺灣電價制度長年僵化，未能即時如實反映成本；若電價制度可以獲得合理調整，不僅可為我國節電技術產業帶來新商機，並可建立全民及產業用電新思維；讓需量反應技術、即時電價機制得以蓬勃發展，建立電力供需平衡與正向循環的市場，真正讓臺灣往淨零永續的康莊大道上邁進。

（作者為中原大學電機系教授）

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