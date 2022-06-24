自由廣場》遠距教學‧線上測驗‧人性試煉

期末考真能公平？

◎ 李政達

筆者所任職的私立科大因應疫情之故，本學期在二月中旬就已開學，如今已開始放暑假。本周在核算成績時，便遭遇到學生因筆試成績極差，或考「零分」而導致學期成績不及格，幾經思忖陷於是否該給予重修的考量中。怎會發生這種情形？我想這是「線上測驗」衍生的問題。

學期尾聲疫情更加嚴峻，校方也與各大專院校同步，開放遠距教學與實體授課並行。作為一名體育教師，針對期末術科的考試，深感若要以線上測驗的方式進行確有其難度，況且在缺乏場地設備與器材的情況下，讓學生對著鏡頭「做動作」，實在很難測出程度，因此筆者開放最後三周的時間，讓大家自找時間回來測驗術科，至於體育規則常識的筆試，則選在最後一周進行線上考試。

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未料筆試時卻狀況百出。作答說明上本已明白揭示「禁止切換至其他視窗」，但許多同學卻違反這項規定。我們姑且不以「作弊」論處，就以他們是一時疏忽，想利用其他蒐尋軟體去找資料來解釋好了。當然，系統遵照最初的設定，下達其強迫交卷的指令，讓作答者措手不及是可以想見的。

如今教學用的數位學習軟體，可依照師長的設定執行課程公告、上傳教材、作業、測驗等各項功能，雖然方便，卻一板一眼，也無法辨識學生投機取巧的行為（如多人繳交一模一樣的一篇報告）。而這些自幼就熟捻３Ｃ產品運作的年輕世代，倘若有心破解各種關卡，易如反掌。若再加上設備齊全，多人多機分工合作「集體創作」，線上考試自然輕而易舉便可取得高分。

中南部的疫情仍未降溫，許多學校將延長遠距教學到放暑假，但有多所學校要求學生期末返校實體測驗，引來以中一中學生為首，以「增加群聚染疫風險」為由的請願串聯反彈。不過若全面改為線上測驗，這樣是否能達到公平客觀的原則呢？

也許筆者的論點將引來不信任學生的罵名，但人性真的禁得起考驗嗎？即使電腦可以設計層層的「防弊」機制，在無人監考且考試結果又與升學息息相關的情況下，你覺得學生「榮譽考試」不作弊的機率會有多高呢？

（作者為南臺科技大學體育講師）

師生家長照妖鏡！

◎ 林政武

遠距教學是這幾年疫情爆發以來的新興名詞，優點是可以阻絕人與人之間的近距離接觸，有效控制病毒擴散，此外，亦能透過線上會議，免去實體移動的交通及時間成本，老師也能善用科技輔具跟線上諸多教學軟體的應用，藉這個機會演練數位教學等等。

但實際演練的結果，大家心知肚明，缺點更是一籮筐。包括長時間盯著電腦屏幕對眼睛造成的傷害、學生掛機所造成的無效學習等。很多學生家裡明明有桌機跟筆電，但他還是拿手機上課，這是習慣問題。學生手機成癮不是一天兩天的事，對眼睛所造成的後遺症應可預見。對年紀比較大的老師，眼睛更是真的快受不了了。

遠距教學更是一面照妖鏡，之於學生，之於家長，也之於老師。每次遲到、睡過頭跟找各種理由請假的，都是那幾個學生。而那幾個學生就算進行實體課程，作業也總是遲交，上課不是打瞌睡就是調皮搗蛋。我們從學生身上往往可以看到家長的樣子，從家長身上又可以猜測到學生未來的樣子。每天通知家長，孩子線上課程的缺課狀況，情況絲毫沒有改善，甚至有家長本身在家，睡得比孩子還要晚起床，手機用的比孩子還兇。對於這樣的家庭，老師就算有心想拉這個孩子步上正軌，也是有心無力。

最後來說說老師的部分。常常有人說：「遠距教學之下，老師是薪水小偷，都放影片給學生看，有夠爽。」有沒有這種老師，當然有，遠距教學對於平常藉摸魚打混的老師來說，簡直是「天上掉下來的禮物」，但對於大部分認真教學的老師而言，要付出加倍的時間備課、改作業跟叮嚀遠距教學的大小事，反而比實體上課還要勞心勞力。

遠距教學這一面照妖鏡底下，妖孽紛紛現形，但無奈的是，我們也只能眼睜睜的看著這些人荒嬉度日，卻一點辦法也沒有。

（作者為國中教師，台南市民）

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