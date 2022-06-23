自由廣場》燃料漲價對IPP的影響

◎ 張國鑫

新聞報導，因國際燃料價格飛漲，民營電廠減少發電，今夏有缺電危機。台電馬上澄清，燃料漲價對民營電廠和汽電共生廠造成的影響，台電已有應變措施。這是怎麼一回事？

台灣已投入發電行列的民營電廠（IPP）有九家，除了二家是燃煤發電廠，其餘七家都是燃氣機組。IPP是特許行業，發電只能賣給台電，何時發電完全接受台電調度。IPP和台電簽署了廿五年的購售電合約，明定價格計算方式（躉購費率）。躉購費率分成容量費率和能量費率，容量費率和建廠成本有關，能量費率會隨燃料成本浮動。也因為電費會隨著燃料成本調整，國際能源價格飛漲時會壓縮部分IPP的盈收，但不致於血本無歸。

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除了燃煤的IPP外，另一大類是汽電共生廠。九家IPP的總裝置容量為七六九‧九萬瓩，汽電共生業者之總裝置容量約六百五十萬瓩（二○二一年），佔很高的比例。汽電共生廠發的電可以自用、賣給契約用戶，有餘電可以賣給台電。一九八七年國內電力開始出現短缺，一九八八年政府頒布了「汽電共生系統推廣辦法」鼓勵設立汽電共生廠。後來因為餘電賣給台電的躉購費率一再調降，基於能源效率考量，一般汽電共生業者會在尖峰時段盡量提高機組出力，滿足製程生產的需求外，也把餘電全數售予台電。離峰期間則因汽電共生廠的發電成本高於台電的躉售電價，會因商業考量而適度降載，必要時向台電買電來滿足用電需求。

汽電共生廠賣給台電的躉售費率不會隨燃料價格調整。國際煤炭價格從二○二○年到二○二一年漲了約三‧七八倍，汽電共生廠賣一度電的虧損相當於賣的一度電的錢，遠比燃煤的IPP辛苦。現在連半尖鋒時段，汽電共生廠運轉時多僅以能滿足能源用戶需求和不必使用到台電的電力為原則，不願多發電躉售台電。隨著太陽光電發電量的增加，尖峰時段的供電反而比較充裕，半尖峰時段的供電相對吃緊，汽電共生廠不願意多發電，著實威脅夏天供電穩定。

「民營電廠減少發電，夏天有可能缺電」新聞出來後，經濟部已允諾修法提高躉購費率，這對供電穩定和汽電共生業者都是一件好事。除了汽電共生系統的躉購費率要隨燃料成本浮動外，緊急增購合格汽電共生電能措施辦法也要實際可行，才能鼓勵汽電共生系統於供電緊澀期間加入供電行列。

（作者為前民營電廠董事長）

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