自由廣場》猴痘 科學家的善意提醒

◎ 林基興

一九八○年代，筆者適在美國，目睹愛滋病的爆發：一九八一年五月十八日，此疾病的首例報導出現在同性戀報紙《紐約本地人》。六月五日首次臨床報導美國五病例，來自注射吸毒者和同性戀男性。

安全性行為很重要，但直話直說易尷尬，舉世皆以委婉說法取代，然而不明說可能導致誤解。即使當前民智已開，率直地談性交仍很難，包括社會避諱談肛交，但那是高危險行為，因精液中病毒高。口交風險較低，因唾液的愛滋病毒濃度很低，接吻通常不會感染愛滋病，除非對方口腔有傷口。

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自從今年春天猴痘開始感染全球數千人以來，兩個大問題引起注意：為何幾年來極少傳播到非洲以外的病毒，突然導致全球大規模爆發？為什麼受染男人中，絕大多數有過男男性行為？

今年五月初以來，已有三十多個通常無此病毒的國家，提報兩千多例猴痘病例。大部分在男男性行為圈。例如，英國健康安全署（UK Health Security Agency）要求患者填寫問卷，一五二個填寫者（其他患者拒絕）中，一五一人在男男性行為圈。因此該署六月二十一日宣布，將開始提供疫苗給男男性行為者。

六月二十日，世界頂尖期刊《科學》發表〈為什麼猴痘爆發主要影響男男性行為者〉，隔日，同儕《自然》引述其報導。應是科學界已有些共識，須提醒同性戀者避險。對性傳播感染的理解揭示了為什麼猴痘會在世界上不常見處發生。似乎，猴痘病毒已經進入了男男性行為者高度互聯的性網絡，在那裡它以無法在普通人群中傳播的方式發威。怎知少在男男性行為圈外受染？否則現在統計數據中應已顯現。

科學家面臨微妙議題：如何避免污名化男男性行為？因汙名印記會惡化歧視，使得受染者更不願出來看醫生。科學家要保護高風險者，也希望限制病毒傳播。知識是力量，在此也是道德中立，需在為時已晚之前將此知識需傳達到需要者，包括要求約會軟體提醒用戶。

（作者為大學教授）

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