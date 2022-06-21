自由廣場》校長可以是活絡文化財的領頭羊

◎ 林文彬

日前六位語言、文史學者倡議學校可以是珍貴藏書的去處，筆者更深盼校長都可以是活絡文化財的領頭羊。。

珍貴藏書很多都是寶，利用學校的閒置空間典藏使用，確實是可行的文化財活化方式。十年多前雲林縣元長鄉信義國小就結合社區營造的「讀冊館」，蘇貞昌院長當時還親押一台車的圖書前來捐助響應，傳為地方美談。

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現「讀冊館」在史利明校長的努力之下，將轉型活化為在地「保正作家」的「蔡秋桐文學館」，以主題性蒐集、研究、出版、展示百年來在地文學家的相關作品與文物，傳達作家筆下的地方生活樣貌與觀點，切磋「台灣話文」與「反面寫實」的寫作風格，認識台灣百年文協在雲林的推動與影響。

信義國小三年前只有一位畢業生，今年七位，現全校共六班卅三位學童，已是本縣近一百所未達五十位學童的學校之一。因此，未來會有更多的學校，需要功能的開發與再調整，尤其是校長的意願，都攸關學校的研究風氣與對活絡文化財的貢獻。

北歐芬蘭辦學績效顯著，即小學教師全面碩士化。現台灣很多老師也都經過碩博士學位洗禮，即知研究方法，也懂得自編教案，正擅所長，倘能結合地方文化財，如以在地學校附設如「龍嚴糖廠故事館」、「虎尾人（Favorlang）故事館」、「顏思齊故事館」、「柯鐵虎故事館」、「陳良故事館」等，一如元長鄉山內國小附設「小辮鴴（土豆鳥）生態教育館」作為主題性的分類、蒐集典藏相關糖業、原住民、登台、抗日，及台獨等珍貴圖書，豐富學校鄉土教材之外，也可成為地方特有的專屬研究平台，深化研究、解說，以及建構地方學的理論與知識。

總之，相對於學校面臨「關門廢校」、「無生可教」之際，學校如何嘗試適地、適才、適所地創新、創生、深耕、轉型，看來社會大眾都有很高的期許與期待。

（作者是雲林縣台語文研究學會理事長）

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