自由廣場》大巨蛋延宕八年 台北市府政治解套

◎ 王瑞興

柯文哲競選台北市長時主打大巨蛋等「五大弊案」，並於入主市府後成立廉政委員會大舉清算前朝。但土地開發的複雜性，豈是靠著一再自詡「智商157」可以如願。大話說多了，歹戲拖棚七年半，日前只好從營收分潤這種枝節，忽悠市民，完全是政治解套。

筆者長期關心大巨蛋，除了專長土地規劃開發外，公職最後服務機關「國家文官學院」原坐落松山菸廠舊址，九十三年為配合興建大巨蛋而搬遷至南港。筆者曾有感而發以「北市掙到一時 BOT三贏變三輸？」投書媒體，如今檢視台北市府作為，大巨蛋BOT三贏變三輸已然如此。主因如次：

請繼續往下閱讀...

一、柯不懂BOT的精義。大巨蛋係依促進民間參與公共建設法，由民間機構投資新建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。政府減少建設支出，善用民間企業經營效率，創造就業機會與各種稅收，業者得到特許經營權利。因此，國內外BOT「權利金零」比比皆是，甚且政府還補助部分建設費用。柯指責大巨蛋「權利金零」一節，無知。

二、房市時空不同，豈可相提並論。大巨蛋議約始於九十三年，當時房地產不景氣，筆者租屋敦化學區，三十坪公寓售價只要八百萬（同事買興隆路公寓三十五坪六百多萬），至一○三年柯競選市長時已漲至一千五百萬以上。時空背景不同，柯操作仇富民粹，雖贏得勝選，但蔑視專業，讓大巨蛋多耗費了有形與無形成本。

三、尋求政治解套，為柯找下台階。日前市府用來忽悠市民的「營收分潤」，實際是採最低下限。

四、大巨蛋觸發「寒蟬效應」。如市議會舊址設定地上權五十年開發案權利金六十億元，在前市長郝龍斌任內二度招商流標。柯上任後，一○四年權利金下修到三十二‧二八億，仍乏人問津；一○五年四度招標，又再次流標；一○六年始以二十八‧六八億元決標。然當前房地產熱絡遠高於郝市府時期，同樣會面臨質疑權利金何以腰斬。唯一解釋是，柯主政期間，仇視財團，企業缺乏投資意願，加上新北與桃園磁吸效應所致。

不過，如果說柯市府處理大巨蛋毫無成就，也不盡公平，至少從容留人數、防火區畫到安全梯的增設，讓大巨蛋更加安全。但耗費八年時間，未免缺乏行政效率，何況尚未全部定案！

（作者為前台灣省政府地政處科長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法