自由廣場》（鏗鏘集）首都圈政治幻影

◎ 李敏勇

台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，在縣市長滿意度調查經常包尾包頭，都是第一名。兩人現在都面臨政治風暴：柯是陷入市府網軍四伏引起他說的遲早遭到報應；侯則是恩恩急救失策及一連串提油救火延燒的疫情救治風波。兩個抱總統夢的政客，一個不會「做」事，一個很會「作」官，現在是兩個頭一樣大、撫咧燒。民調包尾的柯有時會對包頭的侯補上一刀。兩人顯示台灣政治人物的傲慢、虛矯，反映台灣政治人物的水準。

侯友宜，一九八九年四月七日不顧鄭南榕誓言「Over my body」，硬是急攻《自由時代》雜誌社，導致鄭南榕成了言論自由殉道者。已解嚴了，當年的台北刑警大隊長仍奮力為黨國獨裁效統治之命。二○○○年，政黨輪替，陳水扁以民進黨人出任總統，提拔侯出任警政署長，有引為自己人馬之意，令人匪夷所思。朱立倫當選新北市長，提拔同為中國國民黨人的侯任副市長，作為班底，但侯選上市長，民調高被認為公關作用，早已擺脫朱，刻意模糊中國國民黨黨性，可以看出政治權力眾生相。

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柯文哲，當年是支持民進黨的社會力看錯人支持，民進黨禮讓，當選台北市長。他一坐上權力位子，問題叢生，翻臉不認人。不只當年義無反顧的支持者反目，一群協力的政務官紛紛離去，還被冷言糟蹋，也不知怎麼身陷紅色疑雲，被稱檳榔柯。僭越日治時期蔣渭水民眾黨令名，做代誌無半撇，私心自用，語無倫次倒是司空見慣。被認為只拆除北門高架陸橋有施政亮點，僥倖連任，也作起總統大夢，以為大家頭殼攏歹去。不專心市政，難怪底下混水摸魚多，狗皮倒灶盡出。

從柯、侯看台灣政治生態，解嚴、民主化，但國家地位仍糾葛在國共中國，後殖民紛擾形勢下，政治人物仍多爭奪特殊權力，少於籌謀國家建構，分食民主化努力成果大於追尋國家建構。到頭來，號稱蔣經國孫子的蔣（章）萬安，不顧蔣經國死前「蔣家不再從政」遺言，先是立法委員，也選起台北市長來了。分明是舊時代沒有結束，轉型正義鴉鴉烏，競相噬食權力殘局。今夕何夕，朱立倫訪美，竟有中國國民黨還在創黨建國之言。

中國武漢肺炎肆虐世界，Covid-19成為全球夢魘，首都圈兩位市長在疫情中讓人感覺藉事生波多於共同防疫。爭功諉過，只圖謀自己政治聲量，凸顯政治人物公義私利界限的模糊。台灣的民主化是多少前人犧牲奉獻而來，竟成了一干政客譁眾取寵、爭權奪利的版圖，疫情期間只知趁火打劫。政治投機主義者多，圖大位者的粗鄙圓滑，彷彿看到首都圈政治幻影，更是還未正常化國家的政治陰影。

（作者是詩人）

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