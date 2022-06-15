自由廣場》（林保華專欄）全球與台灣必須應對糧食戰爭

這兩年多來，全球已經面對，也正在面對兩場戰爭，一場是受到武漢肺炎侵襲的生化戰爭，一場是傳統的俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。一個來自中國，一個來自俄羅斯。過去中共常常引用「帝國主義是戰爭根源」的列寧語錄，後來毛澤東發明「社會帝國主義」的新名詞抨擊披著社會主義外衣的蘇聯帝國主義，如今可是延伸到中華帝國主義了。

世界貿易組織（WTO）部長級會議正在瑞士日內瓦舉行，應對因俄烏戰爭引發的糧食危機為主要議題，因為俄烏是重要的糧食生產國。可見「糧食戰爭」已經迫在眉睫，甚至已悄悄開啟戰端，台灣不能不從速應對。

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其實在俄烏戰爭爆發前，中國從全球搜刮糧食，已經引人側目。對中國侵略野心充滿警惕的日本媒體去年年底就揭露，中國以不到廿％的世界人口，卻大量囤積了超過全球一半的玉米、白米等主要糧食。今年因俄烏戰加速貧窮國家糧食危機，中國超無良，持續在全球搜刮糧食，四月稻米進口量暴增廿八‧七％，玉米年增也達十九‧四％，大豆增幅八‧五％，總計今年前四月砸了近七千四百億新台幣買糧食，較去年同期增加廿一‧五％。目前中國資金並不充裕，卻如此搜刮糧食，居心叵測！

中共除了囤積糧食準備發動台海戰爭，人們也都見識過兩年多前中國如何傾全國之力在全球搜刮醫療用品，然後扮慈善老人出口醫療用品進行外交滲透與脅迫，甚至出口偽劣醫療用品大發災難財。因此面對糧食戰爭（包括食油與副食品），為了自保，印尼首先禁止棕櫚油出口，接著印度禁止小麥出口，馬來西亞禁止雞隻出口，越南與泰國則考慮抬高稻米價格。

其實，因為中國囤積與俄烏戰爭，糧食價格早已上漲。根據Investing.com，今年以來小麥價格上漲卅九‧六％，玉米漲卅一‧五％，棕櫚油漲五十二‧七％，葵花油漲四十九‧三％。民以食為先，全球通膨當然上升。它不但事關民生，也是一場政經戰爭，美國以純貨幣政策，豈能解決？反而傷害自己。

早已受到中共滲透的WTO當然也不會正確應付這個問題。他們不是找出兇手，而是探討在宣言中闡明原則上禁止對糧食出口施加限制。這不是方便中國運用自己財力進一步大事搜刮？所幸美國、加拿大、澳大利亞都是糧食生產大國，但是不應該只為賺錢而無限制供應中國，使糧食成為中共的武器而危及其他國家。

台灣糧食自給率在二○二○年是卅一％，等於進口需求近七成。一旦爆發糧食戰爭，中共勢必利用糧食脅迫與統戰台灣。政府不能自我感覺良好只是說糧倉充足，而是要面對搶購囤積也能應付裕如。一方面貨架供應不缺，另一方面立即逮捕煽動者。因為中共及其在台灣代理人絕對不會放棄這個機會。連疫苗、快篩劑都來搞亂台灣，糧食更是命根了。醫療用品可以空運，糧食要多少飛機來空運？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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