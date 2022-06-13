自由廣場》濫訴魔人的剋星

以刑逼民vs.刑事訴訟收費

◎ 趙萃文

新聞報導超跑好手林義傑經營的公司被控非法包攬他人訴訟，遭檢警突襲搜索，由於該公司一年提告案件多達千件以上，檢調懷疑林義傑及員工透過自己將影片檔案上傳到BT讓網友下載，再進而「以刑逼民」，脅迫被害人和解以獲得高額賠償金。詳細案情雖仍待檢察官精緻偵查，但卻也點出我國刑事司法長期存在的問題。

據法務部統計，我國每年檢察機關新收案件，相較十年前已成長超過二倍，惟檢察機關、法院人力卻僅微幅成長；另據學者統計，我國民眾向檢察機關提出告訴、告發案件之人口比率為日本的二十一點六九倍。由於台、日兩國刑事訴訟架構大致相同，此數字著實令人警惕。

請繼續往下閱讀...

我國刑事法長期模仿德國及日本，德國刑事訴訟收費制可追溯自一八七七年德意志第二帝國《刑事訴訟法》，將個別案件發生的訴訟費用（司法機關規費、國庫支出、被告及其他參與人的必要支出），判決由國庫、原告或其他參與人負擔一部或全部。日本於一八八零年制定《治罪法》，明定於有罪判決時，訴訟費用應由被告負擔，一九二二年的大正《刑事訴訟法》將之另章獨立，於第二三九條創設告訴人訴訟費用負擔制度，明定告訴乃論之罪撤回告訴之告訴人亦可令其負擔訴訟費用，概為日本現行法所繼承。

德、日兩國對告訴、告發人故意或輕率（重大過失）提出不實告訴或濫訴，導致偵查程序或法院程序開始或繼續，皆由告訴（發）人負擔訴訟費用及被告的必要支出；兩國人民對刑事訴訟收費早已習以為常，亦十分珍惜訴訟資源，與我國人民長期視刑事告訴為免費資源，判若雲泥。

我國刑事司法長期採免費主義，國人將以刑逼民當利器，加上刑法誣告罪構成要件極為嚴苛，造成濫訴魔人層出不窮，致使司法人員疲於應付，滿意度卻未見上升，讓無辜被告身心承受極大煎熬，且人人都有可能被訴。

面對此情，允宜逐步建立刑事司法有償性（使用者付費）概念，就部分刑事程序從案件源頭來管控，各地檢署及法院可比照健保系統建立電腦橫向聯繫機制，將不同檢署和法院受理的案件作一比對，若出現同一人或同一集團大量異常提告情況，即應審慎偵處，逕為行政簽結，或引進德國法例增加「不具公共訴追利益」為由的職權不起訴，讓人民慎行訴訟權，非特可避免檢察官淪為民事討債工具，亦可將濫訴案件降低，進而達成精緻偵查及效率審判的目的，兼顧訴訟制度的公平正義。

（作者為空中大學助理教授、輔仁大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法