自由廣場》尹錫悅的魄力?!

◎ 陳永昌

南韓總統當選人尹錫悅在交接委員會首次記者會上出人意表宣布：代表南韓最高權力機構的青瓦台，歸還給人民，轉型為對外開放的公園，總統辦公室遷移至六公里外國防部大樓，五月十日上任第一天就會進駐新辦公室。踐行打破威權「廢除青瓦台」政見，尹錫悅說到做到。

但超過四十萬人在青瓦台請願網站連署反對，民調顯示，超過五成民眾不支持；最主要理由就是搬遷至少花費五百億韓元（約十二億新台幣），正值武肺肆虐經濟萎靡之時並非急務。尹錫悅更被政治操弄汙名化為迷信風水，揣測背後動機應是擔心步上歷任總統不得善終厄運。

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政府內部也有不同聲音，被趕到隔壁聯合參謀本部的國防部公然唱反調，甫卸任的國防部長徐旭批評搬遷計畫操之過急，事前沒有徵詢國防部與軍方意見，還說政權交接敏感時刻匆促搬遷會有國安疑慮。

尹錫悅並非第一個有意更換辦公地點的南韓總統，文在寅競選時也承諾要搬離青瓦台，入主青瓦台後煞有其事提出搬遷時間表，卻遭國安單位以維安理由強烈反對。文在寅五年任期都辦不到的事，出身保守陣營的尹錫悅一上任就貫徹達成，青瓦台開放第一天便湧入兩萬六千人參觀。僅以不到一個百分點選票勝出的尹錫悅，透過堅定執行力，證明自己不會是只有半數選民支持的弱勢國家元首。

三月廿日北韓發射多管火箭彈，向來對北韓持鷹派立場的尹錫悅強硬批評此舉違反兩韓和平協議，前國防部長徐旭卻在國會答詢時表示，火箭彈位置不在協議涵蓋地區，沒有違反協議，再次公開打臉準總統。尹錫悅陣營立刻回擊南韓國防部無異是包庇北韓，上任後，五月廿五日宣布撤換聯合參謀本部議長與陸海空軍參謀長等七名大將，南韓發行量第一的《朝鮮日報》在名為「大將全員換人，必須整頓文在寅政權執政五年裡垮掉的軍隊」社論寫到：尹錫悅新政府上台僅半個月就史無前例進行軍方領導班子大換血，七名上將全數撤換，明確表明要整頓文在寅任內用人唯親與看平壤臉色行事因此垮掉的軍隊，展現進行全面改革的意志。尹錫悅接受CNN專訪時更強調：「討好北韓的時代已經結束」，不再重蹈「為對話而對話」覆轍。

出身檢察總長的尹錫悅，是毫無公職選舉經驗的政治素人，就職前不少人擔心國防外交門外漢的他，無力面對北韓導彈試射與美中對抗升級等棘手難題。但他上任三把火，魄力與決斷力在在讓人刮目相看，後續發展更值得關注。

（作者為企業專業經理人）

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