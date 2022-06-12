自由廣場》超市蔬果「裸」更好 從消費開始愛地球

◎ 唐安

根據綠色和平與成功大學團隊調查，全臺超市十大類包裝商品每年「貢獻」給地球的塑膠垃圾就超過十八億件，其中水果、蔬菜濫用過多不必要的包裝，疫情間更有高達九成新鮮蔬果被層層包裹，究竟這樣的包裝方式是否有必要，或業者過度回應消費者的焦慮心態，我們從國外超市應對疫情的方式可以略知一二。

英國的連鎖超市 Waitrose受邀向臺灣超市企業分享如何在疫情下持續減少塑膠包裝。該超市發現，雖然在疫情大流行初期，消費者對於未知疾病的恐懼讓他們暫時選購包裝商品，隨著更多科學研究明確指出新冠病毒不會經由食物傳染，及當地政府加強宣導防疫資訊、疫苗等相關藥物普及之後，消費者恢復信心便回過頭購買裸賣產品。

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Waitrose 認為疫情當前，人們更重視能否買到充足的食物，因此疫情不該作為停止裸賣蔬果的原因，他們持續提供裸賣和包裝蔬果讓消費者自由選擇。另一間遍及全法國的有機超市 BioCoop，在疫情間也有三分之一的商品以散裝、可重複填充或重複使用的容器或包裝販售。由此可知，比起將商品全用塑膠包裹的極端手段，更好的方式是給予消費者環保選擇，同時充分提供安全衛生資訊，減輕消費者因資訊不足產生的焦慮感。

政府若能有適當的蔬果裸賣指引、包裝使用規範，就可望減少超市裡大量的塑膠垃圾。法國從今年起規範裸賣政策，依照蔬果的特性、容易耗損程度，擇定三十種蔬果必須裸賣，而果皮細緻的水果則給予四年的緩衝期，讓業者得以嘗試不同包材、減少包裝廢棄物；預估法國每年在零售通路可減少十億件非必要的塑膠包裝。

臺灣的超市通路正大量使用、產生一次性廢棄物，當務之急需要環保署、農委會盡快召集專家學者、利害關係人，共同規劃出適合臺灣的「蔬果裸賣及包裝減量指引」，逐年提升超市裡裸賣蔬果的比例，讓有心經營永續農業的生產者、支持環保商品的消費者能更積極投入，以源頭減廢來為地球盡一份心力。

（作者為綠色和平減塑專案主任）

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