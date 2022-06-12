自由共和國》陳振貴／季辛吉出賣台灣

季辛吉曾主導美國總統尼克森一九七二年訪中。（美聯社檔案照）

陳振貴／實踐大學前校長

在這張1972年的檔案照，美國總統尼克森與中國領導人毛澤東進行歷史性會談。季辛吉為右一。（法新社檔案照）

季辛吉曾主導美國總統尼克森一九七二年訪中，打開鐵幕，烏俄戰爭進入三個多月，他建議烏克蘭割地求和，被澤倫斯基總統氣罵老番顛，也引發台灣方面對兩岸開係的敏感與憂心。加上今年五月廿三日美國總統拜登訪日時表示，如果中國大陸武力犯台，美國會軍事介入保衛台灣，季辛吉嚴厲警告美國不應以狡辯或漸進的方式發展「兩個中國」，不能以台灣當作中美談判核心的談話，他五十年來親中賣台的事實昭然若揭。

筆者淡江大學美國研究所畢業，針對季辛吉自一九六九年一月起擔任尼克森總統的國家安全事務特別助理到一九七三年九日擔任國務卿期間，在外交上扮演的角色，完成「季辛吉對美國外交政策制定之影響」碩士論文，深入了解他的個性作風、外交政治思想與作為。特別對他秉持「國際秩序的安全，有賴武力的均衡及其表現—均勢」的制衡理論與信念，為解決越戰問題，趁中蘇共決裂，他主張「聯中制蘇」，透過巴基斯坦總統葉海亞．汗牽線，於一九七一年七月率密使團訪中，與毛澤東、周恩來會談，出賣了台灣，並促成尼克森總統一九七二年二月廿至廿七日訪問中國大陸，發表聯合公報，給台灣日後在國際上帶來一連串的困境。

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一九七一年七月九至十一日季辛吉與周恩來在北京的會談，周恩來立場堅定，攻勢凌厲，季辛吉幾乎忘了尼克森臨行前關照的策略與原則，接受了周恩來的威脅說︰「如果要在我們中美兩國建立關係，美國必須承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分，必須回歸中國大陸，在這些前提下，美蔣條約（中美共同防禦條約）將不復在在。」 季辛吉在開場白即表明美國不支持「兩個中國」或「一中一台」方案，「表明美國不會支持「台獨」，但把美中建交的責任推給中方，迫使中國在條件上做出妥協。」

他在開場就把尼克森的底牌掀了，給了北京預期的東西，出賣了台灣，只差沒有當下正式外交承認中華人民共和國！（汪浩，「上報︰生活新知」二○二○．八．廿八）。

季辛吉親中棄台

造成台灣的困境

一九七一年七月季辛吉與一九七二年二月尼克森總統訪問中國，造成一系列後續對台不利的影響。

一、一九七一年十月廿五日聯合國通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中合法權利問題」，第二七五八號決議，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法伐表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，…立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去；我國退出聯合國。

二、一九六九年中華民國在聯合國仍有七十個邦交國，到一九七一年剩下五十四國，一九七八年與美國斷交，邦交國剩下廿二國，二○二二年剩下十四國。

三、一九七九年一月一日美國卡特政府與中國建交。

四、自一九七一年二七五八號決議通過，我國難以參加聯合國體系之會議、機制及活動；但在四十二個政府間國際組織、多邊機制及其下屬機構如APEC、AAEA等仍擁有會籍，另以觀察員等其他身份參與廿五個不同機構活動。

五、二○○五年中國公佈「反分裂國家法」，作為武統台灣法理依據；不時對台文攻武嚇，矮化並打壓台灣；共機襲擾台灣空域頻繁，並在南海及台海周邊舉行軍演，意圖武力威脅或侵犯台灣。

季辛吉訪問訪過中國大陸七十次，其中五十次為公務，廿次為私人行程，但他從未來過台灣，他已成為中共最重要的「老朋友」。其實一九六六年至一九七六年間正逢毛澤東發起文化大革命，整個經濟與教育停頓，宗教與文化物質遭到摧毀，季辛吉和尼克森的到訪，給毛澤東打了一針政治強心劑，但除了兩國開始交往，並未改變中國什麼，談不上打開了中國的國門。

季辛吉與中國長期往來，成為中國拉攏與統戰的對象，深受禮遇，儼然成為中國的代言人。他知道如何把握現實，玩弄權術，縱橫國際，導致親中棄台，是個必然的結果，五十年來季辛吉是給台灣帶來一連串夢魘的始作俑者。

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