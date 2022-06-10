自由廣場》校長，這樣不好吧！

◎ 蔡田

目前正是各縣市舉辦校長遴選的熱季，令人意想不到的是，宜蘭縣竟然傳出候選校長到學校拜訪時，贈送咖啡和茶葉蛋給全體教職員工們，遭教師工會批評嚴重挑戰校園廉政倫理規範，呼籲教育局出面管管。

筆者曾多次參加過校長遴選，從未聽說候選校長送禮的傳聞；校長遴選不是坊間的選舉，校長也應該以最高道德標準自持，贈送任何東西都屬不妥、不宜，也不應該！首先，身為學校未來的領航者應重視身教，所謂「教育之道無他，唯愛與榜樣」，遴選送禮顯然不是好示範。一個有可能即將接掌校務的人卻不懂得避嫌，讓人無言以對。且這次送咖啡和茶葉蛋，若不予以制止，未來是否會加碼演出？

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筆者呼籲教育局立即明文規範，參加校長遴選者絕不可贈送任何物品，一旦查明屬實，將喪失候選資格。此外，各縣市校長協會或全國校長協會，應將此一事件納為教材，告誡所有的會員，以保持校長良好的社會形象。

「君子之德，風，小人之德，草；草上之風，必偃」，校長應該做移風易俗的人，而不是成為隨波逐流者。參加校長遴選以教育專業和品德作為勝出的主要條件，而不是靠送禮或攀附關係，有志參加校長遴選者不可不知、不可不慎！

（作者為國小退休教師，台北市民）

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