自由廣場》評身分證官司

◎ 田豐文

有民眾申請換發新身分證，要求不記載父母、配偶姓名、役別及照片等遭拒後提告，台北高等行政法院認為，身分證沒必要記載父母、配偶姓名與役別，准予換發，但照片具公益目的，駁回請求。

內政部戶政司長林清淇表示，身分證之格式係依「戶籍法」授權制定「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」的規定，經各機關充分討論，送立法院備查，且未牴觸母法，因關係全國身分證明文件一致性問題，力挺戶政所提起上訴。

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法官判決應遵守現行有效之法令，如果法律已明確規定，或授權訂定之子法未逾越母法，就應該受其拘束，而不得任意造法或不適用法令。如果法官認為法令有違憲之虞，應先聲請釋憲解決，亦不宜直接做出與法令規定不符的判決。

其次，何者具公益性？何者不具公益性？應審酌實務運作需求、當事人權利之保護、社會大眾意見等項。

相片具公益性，卻可能因時間越久或當事人打扮歧異，導致難以辨識之情形。身分證記載父母姓名，尤其未成年人，於必要時可供查考；記載配偶姓名，有利於認定是否有婚姻關係存在，怎能說不具公益性？

法官獨立審判，是要解決問題，而不是製造問題，無端增加行政機關的困擾，恐怕會引發軒然大波。

（作者為公務員，新北市民）

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