自由廣場》施政滿意度墊底 柯文哲該退休了？

◎ 葉美霞

遠見雜誌日前公布縣市長施政滿意度調查，台北市長柯文哲的滿意度只拿三‧五顆星，他的滿意度也僅有四十三‧七％，施政分數六十一‧九，全台最低；還有廿五％受訪者希望柯文哲退休，然而他在議會總質詢時，議員江志銘問他意見，柯文哲竟說：「這個分數太突出了，突出到有一點奇怪！」

奇怪？其實一點也不奇怪，該奇怪的應該是他有無自我反省：為什麼自己的施政滿意度又墊底？至於說「突出」，如果從正面來看，因滿意度低，在全台縣市長中，自然顯得很突出；要是從反面來看，等於柯文哲在嘲諷自己，為什麼施政分數勉強在及格邊緣？難道他都沒在思考，在全台廿二個縣市首長中，竟落到最後一名，是不是自己的施政作為，讓市民反感？

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遠見雜誌從一九九五年開始進行「縣市長施政表現調查」，從教育、道路交通、經濟與就業等八大面向來考評，擁有一定的公信力，柯文哲不需懷疑自己施政墊底是否被操弄，畢竟有其他的六縣市長獲得五顆星，如嘉義縣長翁章梁把嘉義縣翻轉成農工大縣、屏東縣長潘孟安將屏東縣打造成幸福之縣，可為明證；柯該檢討自己從八年前甫當選北市長後，對大巨蛋卡卡，直到去年因任期將滿才積極有些作為；而在防疫上，總強調自己的判斷是正確的，卻遭議員砲轟自我感覺良好；凡此多項施政作為，都讓市民不滿，難怪有多位市民希望他趕快退休，回台大當他的醫師，更別想二○二四年的總統大選啦！

（作者是退休公務員）

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