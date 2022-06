自由共和國》鍾秀／何謂Maverick精神！？它代表著甚麼意義和價值觀？

湯姆克魯斯憑《捍衛戰士:獨行俠》突破多項生涯紀錄。(UIP提供)

鍾秀/時事評論員

最近在五月廿五日上映的「捍衛戰士─獨行俠」帶起了一陣戰機熱潮,打破了台灣梅雨季那一連好幾天陰雨綿綿和濕冷的氛圍。在影片中,除了我們看到許多精彩的戰鬥片段、羅曼蒂克的風情和令人夢寐以求、只為一睹其風采的超高音速戰機之外,還加入了許多鼓舞和勵志的精神與元素,讓整部片子充滿了濃濃「捍衛戰士」的味道。

不過,在「捍衛戰士」裡的主角「獨行俠」(Maverick)仍然是一位頗具爭議性的人物,而更早之前, 二○一六年、同樣是湯姆克魯斯主演的電影「神隱任務‧永不回頭」的主角傑克.李奇也隱約透漏了「獨行俠」的特質,所以當我們在看「捍衛戰士—獨行俠」時,是否會引起了不少觀眾對主角的共鳴呢?而除了再度回味湯姆克魯斯帶給我們倍感懷念的「捍衛戰士」的兄弟情懷和浪漫之外,Maverick為我們詮釋了甚麼樣的精神和意義呢?以下我們從四點來看:

一、一種獨立自主、審慎分析和判斷的能力:從Maverick的言談、行為舉止和風格來看,我們可以得知他是一位跳脫框架、特立獨行,願意放遠格局並且不放過任何機會來提升自我成長的飛行員。即便他的行為和操作戰機的方式在當時並不符合海軍的傳統,各種超越極限的嘗試和挑戰屢屢成為了每個上司頭痛且厭惡的對象。以及在「Top Gun」的訓練基地時也因年紀成為了年輕飛官在訓練對戰時嘲諷的目標,然而Maverick在空戰中的分析、判斷和操控能力確實是無人能及!他對整個戰場的分析、判斷和他操控戰機的技巧都同樣地達到了最高的境界,因此他可以鉅細靡遺的道出演練時或是在戰場上需要注意的各種重點,這些都是在海軍飛行員當中難能可貴、無可取代的地方,也不是隨便一個戰爭機器就可以匹敵的。同事從「Top Gun」畢業、已成為太平艦隊司令的「冰人」(Ice Man)就曾對他說過:「海軍需要你。」突顯了當時海軍欠缺的,正是需要像Maverick這位能堅持自我、能挑戰框架和創新的人物。

二、打破陳規、挑戰極限成為最佳人選(The Best Candidate)的精神:最艱難的任務需要能在任何時刻可以挑戰自我極限的人方能完成。就像玩遊戲一樣,即便手上資源不多,但永遠都可以找到新的方法、透過不斷地嘗試去解決那未知的謎團並且破關才是真正的玩家(Player)。而人生也何嘗不是如此?例如影片中湯姆克魯斯飾演的Maverick以第四代戰機對抗第五代戰機的情節確實令人刊心刻骨、記憶猶新,他強調「操作戰機靠的是人」,因此懂得用心去體會四周環境並適應的人才有機會成為箇中高手。

三、保持著正向開朗和韌性的最佳狀態:我們可以看見影片中的Maverick即便遇到任務上重大的挑戰時,都可以找到方式使自己恢復到最佳狀態,其關鍵的原因在於他能隨時保持著韌性而不會被壓力擊垮,知道在甚麼樣的狀況下以及何時可以進、可以退,並且在纏鬥(dog fight)的險境中勝出,依靠的就是他那驚人的毅力和細膩的操控技術,那是需要擁有極度精緻的感官和與人機合一的條件下才有可能達到的境界。即便我們看到影片中的Maverick在戰鬥時面露嚴肅,但那是在承受著環境G力、緊張的氛圍和處於高度專注的狀態下所呈現的姿態,然而實際上他的內心是雀躍和愉悅的,雀躍的是他身為一位戰鬥飛行員,被賦予了一項重要的任務而回到了駕駛艙;愉悅的是他又可以駕駛他心愛的戰機繼續翱翔天空、並且為國奮鬥、爭取榮耀。所以要成為菁英中的菁英(The best of the best)靠得就是那永不短缺的開朗性情和韌性。

四、對自己的充分自信和絕對的信念:那是一個對著目標和願景持續努力,並且擁有天賦、擅長的人所產生的絕對自信和信念。Maverick無論在捍衛戰士的第一集或第二集都因為他的摯友兼夥伴、綽號呆頭鵝(Goose)在飛訓時的意外身亡而留下了不可抹滅的陰影,影響了他後續執行任務的能力與表現,然而他對飛行的熱愛始終不變,那就是證明了他底子是個擁有絕對自信和天賦的人,是一位擅長駕馭飛機、翱翔天空的專家。包括續作「獨行俠」中Maverick一開始駕駛的超高音速戰機的任務,以及到「Top Gun」訓練基地報到時曾經對長官說:「我是戰鬥飛行員,不是教官。」都證明了這點。所以擁有絕對自信的人即便一時迷失了方向,最終仍會打破籓籬、重新回到他的崗位。

這些令人激賞的行為和精神成為了電影中不可或缺的要素,讓「Top Gun」的故事成為了大家耳熟能詳的傳奇和美好記憶。當然,影片中除了令人震撼的戰鬥和驚人的場面外,音樂也是一個能觸動觀眾心靈和記憶的元素,而這些因子隨著影片情節的發展,都不斷地鼓舞著觀眾的精神,提振了我們的力量。希望Maverick的精神、意義和價值觀都能永遠地存留在我們心中,使我們在遇到挫折時能隨時運用這股力量披荊斬棘、跨越障礙,讓生活過的更充實且富饒意義。

