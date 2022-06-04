自由廣場》「四方安全對話」的基礎：沖繩與釣魚島主權移轉歷史

◎ 許文堂

五月十五日，日本舉行沖繩復歸五十周年紀念儀式。岸田首相、美國駐日大使伊曼紐都親往致詞，拜登總統也在講詞指出二戰期間沖繩戰役是最慘烈的一場戰役，期盼日美兩國保持同盟威懾力及合作。強化西太平洋安全合作也是拜登在廿三日的美日高峰會談與廿四日的《四方安全對話》中的重頭戲。

《四方安全對話》的基礎，根植於美日安保與沖繩諸島由美軍託管的戰後歷史。日本在二戰後為美軍所佔領，至一九五二年四月二十八日《舊金山對日和約》生效，才重獲主權。不過在《舊金山和約》中的第三條，規定日本政府將北緯二十九度以南的南西群島包括琉球群島與大東群島等送交聯合國託管，由美國為「唯一管理當局」，對上述地區實施「一切及任何行政、立法、司法之權力」。第四條B款則是日本政府承認美國軍政府對日本與日本國民財產處分的有效性。而日本與美國訂立的《安保條約》更加強美軍在日的法理性。從此二十七年間，沖繩群島委由美軍託管，直到一九七一年美日簽訂《沖繩返還協定》，隔年五月十五日美國將管轄權還給日本，分離的管轄權和主權終於合而為一。

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沖繩復歸卻牽涉釣魚台主權爭議，因沖繩託管範圍包括釣魚台群島。一九六八年中華民國政府外交部的《尖閣群島與石油問題之研究》報告指出：「釣魚台群島自第二次大戰後，即由美國劃入其管理琉球之範圍內，我政府目前尚無主張該群島主權之有力證據」，既不可能將釣魚台諸島納為領土或宣稱該海域在本國領海範圍內；而在國際法理上既站不住腳，又無實質管轄之實，事實上很難有所聲索。內政部表示，根據探勘資料，該地實屬琉球而非台灣。國防部評估，佔領該島也無法保護油氣探勘權益。所以對中華民國政府而言，宣稱擁有主權乃不切實際之舉，為避免引起國際間之誤會，似應慎重考慮。但此國際法理探討與政府內部報告並不為一般人所知，因而引發一九七〇至一九七一年的保釣爭議。

《美日安保》確定將「周邊有事」包括釣魚台群島，範圍擴及台海有事，安倍晉三呼籲應將台海戰略清晰化之後，此次四方安全對話後日美共同聲明確保台海安全。拜登總統清晰表達台灣有事必將武力防衛台灣，並再次強調遵守承諾。烏俄戰爭之後，自由民主國家對防制獨裁政權的防禦越加明確。中共的老朋友季辛吉擘劃的中國戰略已被證明是對美國有害的，新的國際戰略已經成形。

（作者為台灣教授協會會長）

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