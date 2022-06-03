自由廣場》為何土耳其阻礙芬蘭、瑞典加入北約？

◎ 吳振逢

俄羅斯入侵烏克蘭，對鄰近俄國的芬蘭和瑞典造成巨大衝擊，導致其國內輿論急遽轉向，兩國民調首度超越五成以上支持加入北約，放棄過去不結盟的態度。

芬蘭和瑞典在五月十八日正式遞交入會申請。北大西洋理事會隨後開會決定進一步程序：有多達廿九會員國贊成開始芬蘭和瑞典的入盟談判，僅土耳其反對。土耳其直指芬、瑞兩國支持被土耳其視為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）和人民保護部隊（YPG）。

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芬蘭和瑞典雖非大國，兩國加起來人口約一千五百萬，惟均擁有實力堅強的現代化部隊，常備軍力約六萬人，戰時可動員後備軍力共約一百萬人。倘加入北約，將擴大北約在北極、北歐和波羅的海地區的能力。這本該是一個歷史性的時刻，但因為土耳其反對，成為未定數。

據《法蘭克福廣訊報》報導，土耳其總統艾多根（R. T. Erdogan）要求，在他同意之前提供安全保證並取消對該國的武器出口限制，要求瑞典和芬蘭取消對土耳其實施的武器禁運。北約其他會員國雖然訝異，然而，土耳其已經不是第一次阻撓和危及北約凝聚力。二○二○年，土耳其阻止北約對波蘭和波羅的海國家的防衛計畫，當時理由也是彼等支持PKK和YPG。現在土耳其看到機會，欲自美國購買F-16戰鬥機（改良版），並解除對土耳其國防部門的制裁。

土耳其是否寧願將普廷視為首選盟友？這必須回溯到二○一六年七月十五日至十六日，土耳其發生軍事政變，總統艾多根將未遂政變歸咎於流亡美國的傳教士法圖拉．葛蘭（Fetullah Gülen），也將責任歸咎於西方。政變三週後，艾多根在聖彼得堡會見了俄羅斯總統普廷，著眼於俄羅斯導彈防禦系統S-400。交易於二○一七年底敲定。北約反應驚慌。二○一九年七月，當俄羅斯的第一批導彈防禦系統抵達土耳其時，美國即將北約夥伴土耳其排除在採購和生產F-35戰鬥機的計畫之外。

五月廿二日土耳其外交部長卡夫索格魯表示，土耳其實際上並不反對北約擴張，只要芬蘭和瑞典以及其他與PKK和YPG有聯繫的北約成員，解除對土耳其的軍備出口限制。據《法蘭克福廣訊報》五月卅一日報導，在與芬蘭和瑞典加入北約的衝突中，土耳其仍未讓步，艾多根甚至希望通過入侵敘利亞來測試聯盟。在五月廿九日從巴庫飛往安卡拉的返程航班上，他表示，只要他是土耳其總統，安卡拉就不會允許支持恐怖主義的國家加入北約。艾多根是否能遂其所願，有待進一步發展觀察。

（作者為退休駐德國公使）

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