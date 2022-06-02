自由廣場》評徐志榮拒絕「黃袍加身」

◎ 何來美

為爭取下屆縣市長提名，朝野兩大黨政治人物各縣市都擠破頭，甚至黨內鬩牆，惡言相向，唯獨苗栗縣籍的國民黨籍立委徐志榮，國民黨要徵召他參選縣長，有如「黃袍加身」，他卻一直婉拒，令黨中央頭痛，主席朱立倫昨天說：「黨中央會繼續溝通，待時機成熟後提報常會。」顯然仍未放棄徐志榮這張牌。在群雄競逐下，國民黨中央為何獨鍾徐志榮，原因有四：

一是兩年前的立委選舉，在苗栗縣第二選區，徐志榮以五十四點一三％得票率，力克日前已獲民進黨提名參選下屆縣長的徐定禎，徐得票率僅三十點一七％。

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二是苗栗縣長期是黃、劉派及南、北輪政，現任縣長徐耀昌住頭份，前任縣長劉政鴻住後龍，南方山線地區已多年未產生縣長，徐志榮佔南方地緣優勢。

三是徐志榮出生政治家族，從曾祖父徐炳祥、祖父徐定標、堂叔徐金錫到他，都當選過公館庄（鄉）長，地方人脈佳，他從政幾未樹敵，也是黃、劉兩派都能接受的人選。

四是有意競逐下屆縣長的議長鍾東錦、前水利會長謝福弘，以及考慮回鍋競選的前縣長劉政鴻，不是具有爭議性，就是知名度不足，優勢不如徐志榮。

徐志榮具有以上這些優勢，國民黨中央對他「黃袍加身」，一點也沒錯；若提名他，對民進黨徐定禎而言，這場選戰將最難打；但若徐志榮婉拒徵召到底，國民黨改提名其他人選，對徐定禎而言，將是個契機。

苗栗縣客、閩族群各約佔三分之二弱、三分之一強，長期以來客家族群投票取向明顯偏藍，閩南族群稍偏綠，是民進黨至今仍未執政過的縣市。徐志榮一再婉拒國民黨徵召，心境只有他自己最清楚，外人難以置喙；他若婉拒到底，不僅國民黨中央頭疼，對民進黨而言則是個突破機會。

（作者為苗栗縣民，退休新聞工作者）

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