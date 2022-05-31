自由廣場》徐巧芯 當然是在耍官威

◎ 張經偉

所謂「誘之以利，動之以情，曉之以理，脅之以威」是說服他人的主要方式。利誘與威脅，效果較速，也容易速散；情感與論理，皆需時間心力培養之，但較能細水長流。又，利誘與威脅兩相對照，會發現：前者至少眉開眼笑，後者卻面目猙獰。或可說：總是只用威嚇的方式說服別人，只怕很負面（當然，只用利、情、理之中的任一者，也各有不好）。

一個前車之鑑是隋文帝。隋二世而亡國，絕非只是隋煬帝的荒淫無度，其父皇建國時，就種下了「凡事脅之以威」的陋習。楊堅篡北周，就將北周皇族宇文氏斬殺殆盡。且隋文帝「每於殿廷打人，一日之中，或至數四」《隋書•刑法志》。隋文帝反商反奢（不曰利）、與太子勇反目成仇（無情）、鮮少建立學校（不論理）…開皇之治，盡以威而治。煬帝續其暴虐而更甚，此國安能不亡？

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眼下國民黨，步上隋路而更陋之。國民黨長年以殺戮解決民怨與政敵，於是，其他說服人的技能，皆「用進退廢」了。更慘的是，隋文帝威嚇眾臣，但至少也威震突厥、陳、高句麗等各國；而今國民黨卻在中共面前奴態百出，其「威」只衝著台灣人們：通常是官位、輩份、講話態度、塔綠班帽子等等。國民黨真該感謝自己身於當代台灣，才讓他們沒像隋煬帝於叛亂中被滅。

莫怪乎，違停的徐巧芯，官威施壓開單員警。不論男女老少，進了國民黨，耳濡又目染，最後只懂得威嚇（比自己弱勢的）人，說服人的技巧廢到尷尬，連一句民間常見的「大哥拜託，我暫停一下而已，不要開單啦」都不會。

（作者是清大歷史碩士）

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