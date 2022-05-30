自由廣場》我看到臺灣參與WHA的曙光

◎ 姜皇池

世界衛生大會於二十八日在日內瓦閉幕，本年度臺灣參與至此同樣告一段落。盤點今年成敗，無疑是正面的，與以往相較，除邦交國與理念相近國家挺台力道明顯增強外，另有諸多以往並未正式發言支持臺灣的國家，比如法、德、盧、立、捷等，更首度明確聲援台灣參與WHA，意義重大。不僅總體支持臺灣參與的國家數目顯有增加，G7及歐盟亦在會議中支持應接納臺灣以觀察員身份參與WHA。

當然無庸諱言，不論政府或國人是何等努力，今年期待的參與目標仍未達成，此種失敗，使國內不乏認為以往臺灣可以「中華‧臺北」名義，觀察員身份參加WHA，現在同樣訴求，卻鎩羽而歸，顯然政策有誤。然如此看法並不正確。

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說臺灣「曾經參與」WHA，不對。蓋在國際法下，二零零九年至二零一六年，臺灣並未參與WHA，必須指出：此段時期的參與，是「中國臺灣」，在中國中央人民政府與秘書處的安排下，以「中華臺北」名義參加WHA，說「臺灣」有以觀察員身份參與WHA是自欺欺人。

我常想，從一九九七年臺灣各界即努力不懈地想方設法參與WHA各類活動，而當臺灣提出以觀察員地位，獨立參與WHA會議之模式，不論是國際衛生安全需要或醫療人道考量，都有其正當性。不僅如此，縱使在國際法上，如此參與模式，亦無必然禁止規範，但僅因中國的政治考量與實力運作，長期將臺灣「合理、合法、合情」的訴求橫加阻擾。

若持續如此，則隨時間累積與情勢變化，中國的阻擾行為所將面對的國際壓力同樣將與日俱增，若非二零零九年前政府接受中國所安排的參與模式，自我進入中國所設定框架，不僅讓先前所有努力付諸流水，更實質上協助中國解除其所面臨的國際政治壓力、醫療人道和防疫安全的責難，否則「或許」在新冠病毒爆發時期，臺灣就已累積充足能量，能以個別的觀察員地位獨立參與WHA活動。

往事已矣，現在的努力亦初見成果。在讚賞政府努力之同時，誠如批評者所言，世衛組織有一九四個會員國，需要有半數以上支持，我國才有機會參加，目前離此數目，尚有相當距離。但或因如此，吾人要提醒國人與政府：參與世衛組織活動是條漫漫長路，現在曙光乍現，切莫如前政府般，妄圖抄近路竟與魔鬼交易。吾人衷心期盼政府與國人寧要年年努力，無畏挫敗，再接再厲，一步一腳印，始能有成功機會。

（作者為台灣大學法律學院國際法教授）

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