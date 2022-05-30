自由廣場》軍事貪腐 俄羅斯的致命傷

◎ 曹耀鈞

「政府國防廉潔指數 (Government Defense Integrity Index, GDI)」是目前國際上唯一能夠評量各國國防部門反腐能力的工具。俄羅斯在最近期的二零二零年GDI評鑑得分三十六分，排名位於Ｄ級（高度貪腐等級）。由於俄羅斯對國防部門的政策、預算、軍事作戰和採購的外部監督極為不足，國防部門普遍存在著高度腐敗風險。尤其在「軍事作戰」時所面對的腐敗風險，更是位於最末的「極度貪腐」層級。原先俄羅斯和許多擁護者預期俄烏戰事在幾天內就能結束，卻出人意料的已進入了第四個月，也應驗了GDI優良的先驗性。

從國際智庫與媒體的分析報導，大約十二名俄羅斯將軍和戰地指揮官及二萬五千名俄羅斯士兵陣亡，俄軍車輛維護單位經常以訓練不足的義務役士兵填補空缺，卡車輪胎也在缺乏良好維護下，開戰僅數週便出現損壞。重要的是，俄軍因腐敗自上而下，導致技能裝備短缺，不只武器不具備資訊戰和綜合整戰能力，連前線士兵的醫療用品、頭盔、防彈背心等品質拙劣而且數量不足。印證了政府國防廉潔指數所指出，其國防工業部門和武裝部隊中應是普遍存在著極度貪腐，而且此刻它正在奪走俄羅斯軍人的性命。

請繼續往下閱讀...

台灣的國防廉潔評價雖位於前端優等生（GDI 二零二零年全球排名，與德國並列第六，Ｂ級，低貪腐風險），但從俄烏戰爭的啟示，我們應儘速模擬作戰時可能面臨貪腐狀況，做出前瞻性反制計畫。因為在戰時實施反貪腐的作為或教育訓練十分困難，所以有賴承平時期的佈局。

也許俄羅斯軍方有可能從戰略和後勤失誤中吸取教訓，最終挾龐大軍力贏得頓巴斯（東烏克蘭）地區的戰鬥。但是，俄羅斯普遍的軍事腐敗和超忽預期的傷亡，長期必導致國力大幅減損，這可是明白著提醒我們防貪的重要性！

（作者為國際廉政評鑑專家／中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法